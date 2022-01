Ce Tongien a parcouru 7 km à la nage, pendant 27 heures, pour se sauver du tsunami

Il raconte son périple

"Samedi après-midi, je travaillais à la maison à peindre, à améliorer notre maison lorsque mon frère aîné m’a alerté pour que je fasse quelque chose car il y avait une vague de tsunami. J’ai tout laissé et j’ai essayé de m’échapper, mais il ne faut pas oublier que je suis handicapé. Je ne peux pas marcher correctement, mes deux jambes ne fonctionnent pas correctement et quand je peux, je crois qu’un bébé peut marcher plus vite que moi. Mon frère aîné et un neveu sont venus m’aider, cette fois-ci la vague a traversé notre salon, nous nous sommes déplacés vers une autre partie de la maison quand une vague plus grosse, cette vague que j’estimerais à pas moins de 6 mètres, a déjà déferlé au milieu de l’île", raconte-t-il.

Nous avons été emportés par la mer. Il était 19 heures. J’entendais mon fils m’appeler

"Quand la vague a déferlé sur la terre juste en dessous de nous, ma nièce Elisiva et moi n’avions rien à quoi nous accrocher et nous avons été emportés par la mer. Il était 19 heures. Nous avons flotté en mer, en nous appelant les unes les autres. Il faisait sombre et nous ne pouvions pas nous voir. Très vite, je ne pouvais plus entendre ma nièce appeler, mais je pouvais entendre mon fils appeler." L’homme décide de ne pas crier: "Si je lui répondais, il essaierait de me sauver".