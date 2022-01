Leurs témoins de mariage étaient… des dinosaures

À Gand, ce couple de mariés avait choisi un costume étonnant pour leurs témoins de mariage

Vous pensiez avoir tout vu comme mariage insolite? Que dire de ceci? Ce couple de mariés avait préalablement demandé à la Ville s’ils pouvaient être déguisés. Une demande à laquelle la Ville a répondu favorablement, sans se douter une seconde que les futurs témoins allaient débarquer déguisés en T-Rex géants.

On ignore toujours pourquoi les témoins étaient vêtus de la sorte et pourquoi le couple semblait penser que c’était la chose la plus normale du monde… Peu importe, afu final, c’est l’amour qui a triomphé ce jour-là pour les mariés et pour les invités qui garderont sans doute un beau souvenir de ce jour spécial.