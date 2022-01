PHOTOS/VIDÉO | Courtrai: Zara Rutherford intègre le Guinness Book

Partie le 5 juillet pour un tour du monde en solitaire à bord d’un avion, du haut de ses 19 ans, la Belgo-Britanique a réussi son pari, ce jeudi.

Entre les incendies en Californie ou encore sa mise en quarantaine à Singapour, Zara Rutherford est rentrée au bercail avec deux mois de retard.

Record du monde validé par notre compatriote ayant parcouru le globe durant plus de six mois. EdA

Elle devait d’ailleurs rentrer ce lundi mais le brouillard a freiné ce retour. Elle n’était plus à quelques jours près!

En se posant sur le tarmac de l’aéroport de Wevelgem, près de Courtrai, à 12h57, ce jeudi, cela n’a pas empêché la fille de 19 ans d’intégrer le Guinness des records.

Les pompiers de l’aéroport de Wevelgem-Courtrai sont venus marquer le coup. EdA

La Belgo-Britannique est en effet devenue la plus jeune à réaliser un tour du monde en solo en avion.

Le fameux diplôme validant le tour du monde en solitaire. EdA

Après avoir traversé cinq continents et effectué plus de 50 000 kilomètres, elle était attendue de pied ferme par sa famille, ses amis, les passionnés d’aviation et les médias du monde entier ayant effectué le déplacement. Il y régnait une belle effervescence.

EdA

"Montrer que l’aviation s’adresse aussi aux femmes" "On est pilotes amateurs à l’aéro-club de Buzet, près de Pont-à-Celles, dit Véronique accompagnée de Jean-Yves. À 19 ans, c’est un bel exploit. Même si elle a baigné dedans très tôt grâce à sa famille et qu’elle a eu un gros soutien logistique, il fallait avoir les nerfs solides. ce qu’elle a fait pourrait inspirer les femmes." EdA "On est peu dans cette passion et elle donne une visibilité à cette possibilité. Ce n’est pas plus difficile pour une femme de pratiquer l’aviation! Elle montre que, lorsqu’on a un rêve, il faut tenter de le réaliser. Elle est un bel exemple."

Elle a pris le temps de rencontrer le public et notamment d’accepter bien volontiers une séance d’autographes. EdA

Après le ciel, l’espace? C’est le rêve que cultive aussi Zara Rutherford. Ce jeudi, elle a compris que tout est vraiment possible dans la vie lorsqu’on le souhaite…