Préavis de grève dans les écoles: "Vous dites qu’on est essentiel? Prouvez-le nous!"

"On commence à s’asphyxier"

Des négociations sectorielles qui s’éternisent

Depuis des mois, les négociations sectorielles s’éternisent. Et ce n’est pas ce qui se trouve aujourd’hui sur la table qui rassure les syndicats: "Ce sont des cacahuètes, fustige Roland Lahaye. D’abord, on nous propose un accord sur 4 ans au lieu de 2 (NDLR: de quoi créer une sorte de "saut d’index" sectoriel). Ensuite, on nous dit que les finances sont difficiles, que la crise a coûté cher et qu’on a injecté beaucoup d’argent pour les réformes du Pacte; il ne reste donc plus rien. On nous parle d’une enveloppe de 32 millions€ à l’horizon 2024 et d’un ajustement de la prime de fin d’année sur celle des autres fonctionnaires du secteur public (NDLR: ce qui avait déjà été acté lors d’un précédent accord). Bref, il n’y a aucune amélioration du pouvoir d’achat alors que les factures augmentent de façon conséquente, comme on le voit au niveau de l’énergie."

Des réformes du "Pacte" qui se bousculent

Début octobre, l’ensemble des acteurs s’accordaient sur la nécessité de poursuivre les réformes du Pacte selon le calendrier préétabli. Moins de quatre mois plus tard, les syndicats font volte-face. "Parce que la réalité n’est plus la même. En octobre, nous pensions que le gros de la crise était derrière nous", justifie Adrien Rosman. Et à l’heure où les enseignants doivent jongler entre leurs propres absences dues au Covid, les quarantaines d’élèves, voire les fermetures de classes, la mise en application de nombreuses réformes systémiques apparaît moins pertinente qu’il y a quelques mois. " On commence à s’asphyxier, expose Roland Lahaye. Nous pensons qu’il faut se remettre autour de la table et prioriser celles-ci: voir ce que l’on peut maintenir et ce qui peut être reporté."