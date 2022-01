The Voice France: Nolwenn coach mystère jusqu’aux battles

Nolwenn Leroy sera la 5e coach "secrète" de la 11e saison de The Voice France qui arrive bientôt sur TF1. Son rôle s’arrêtera après les battles.

Alors que la dixième saison de The Voice Belgique bat son plein, la onzième de The Voice France la plus belle voix devrait arriver dans le courant du mois de février sur les écrans.

Pour la 1re fois depuis la saison 2, ITV Studios France a reconduit sa confiance au banc des coaches, avec Florent Pagny (10 saisons en comptant la All Stars, 4 victoires), Amel Bent (3 saisons, 0 victoire), Vianney (2 saisons, 0 victoire) et Marc Lavoine (3 saisons, 0 victoire). Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1, en donne la raison: "D’habitude en télévision, pour changer le déroulement d’une émission, on dit qu’il faut changer un peu ceux qui la font. On ne l’a pas fait car on s’est dit que tous les quatre, ils avaient la capacité de renouveler l’émission d’eux-mêmes, tellement ils sont sincères, authentiques, généreux."

Nolwenn, la 5e coach

Attention, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de changement chez les coaches qu’il n’y aura pas de nouveauté. La première, qui avait déjà fuité fin de l’année dernière, c’est l’arrivée de Nolwenn Leroy comme cinquième coach, mais cachée.

"Il faut savoir qu’il y a 120 talents au total qui se présentent lors des auditions à l’aveugle, et chaque coach a normalement le droit d’en garder 14, indique Pascal Guix, producteur artistique et adjoint au directeur des programmes en charge des émissions de divertissement chez ITV Studios France. L’introduction de ce cinquième coach, c’est parti d’une frustration émise par certains coaches les saisons précédentes qui regrettaient parfois de ne pas s’être retournés."

Cette fois, les candidats vont avoir une chance de poursuivre l’aventure, un peu comme dans Koh-Lanta avec l’île des bannis. Nolwenn a visionné toutes les prestations en différé et a eu le droit de repêcher quatre talents. Ceux-ci ont donc été avertis une dizaine de jours après leur passage qu’ils poursuivaient finalement l’aventure. Bonjour le stress!

L’ex-gagnante de la Star Academy va coacher les quatre talents puis organiser des battles en présence des autres coaches – qui n’étaient pas entièrement au courant de ce dispositif en début de tournage – qui se battront pour réintégrer un talent dans leur équipe.

"Ce principe de cinquième coach a déjà été pratiqué dans d’autres pays, mais nous l’avons adapté", poursuit Pascal Guix.

Ce dispositif pourrait permettre à un talent qui n’a pas réussi à faire retourner un fauteuil lors des blinds de remporter l’émission.

Pas de K.O. mais des super-cross-battles

Ce n’est pas la seule nouveauté de cette saison. En effet, la production a aussi décidé de supprimer l’épreuve des K.-O. après les battles, pour le plus grand soulagement des coaches visiblement. Par contre, il y aura une étape de cross-battles – où chaque coach désigne un talent de son équipe qui va se confronter à celui d’une autre équipe – puis, nouveauté, des super-cross battles.

Donc, une fois les battles finies, ce sera le public qui sera invité à voter pour le talent qu’il désire voir poursuivre l’aventure.

"Le niveau de ces super-cross battles risque d’être exceptionnel, vu qu’elles rassembleront les meilleurs, pense Pascal Guix. Et l’enjeu sera d’autant plus fort que cette épreuve permettra d’atteindre la demi-finale."

La demi-finale et la finale se tiendront en direct et en public.

On a pu voir quelques images en primeur et on peut déjà vous dire qu’il y aura du niveau, des surprises et… des candidats belges.