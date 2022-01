Covid: le prochain Codeco se réunira ce vendredi 21 janvier 2022 à 13h

Coronavirus: demain, ce sera jour de comité de concertation. L’horaire est confirmé. Il y sera surtout question du fameux baromètre.

Un nouveau comité de concertation est programmé pour demain/vendredi. L’heure est désormais confirmée: le "Codeco" se réunira à 13h.

Il y sera notamment et surtout question du fameux baromètre, visant à gérer la suite de la crise sanitaire. Et ce ne serait pas gagné d’avance, loin de là…

Les Régions attendent le projet aujourd’hui encore, en provenance du cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.

Les détails ont déjà filtré: 3 paliers - vert, orange et rouge - sont donc prévus en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en vue de cadrer les événements publics et activités collectives organisées, l’horeca et les activités liées à la jeunesse.

Le baromètre doit conserver une certaine flexibilité, a estimé De Croo, jeudi dernier à la Chambre. La ministre de l’Intérieur ajoutant qu’il ne fallait pas "verser dans l’automaticité".

"On essaye d’intégrer le tout dans le baromètre. La clarté renforcera l’adhésion", avait encore indiqué Annelies Verlinden.

"Je comprends la demande de certains secteurs d’avoir davantage de prévisibilité, tout en tenant compte de la complexité de notre société. Ce n’est pas un exercice simple", avait prévenu le PM.

