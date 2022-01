Carte Covid: rien ne change, presque toute l’Europe en rouge foncé

Seuls trois pays de l’Est comptent certaines régions en rouge et non pas en rouge foncé. À savoir, la Pologne, la Hongrie et la Roumaine. Montage EdA

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour la couleur des pays sur la "carte Covid". Aucun changement: le rouge foncé est présent dans tous les pays l’Europe.

Tous les pays d’Europe sont actuellement en rouge foncé dans la dernière mise à jour jeudi de la carte corona du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Cette carte reflète le taux d’incidence du coronavirus (nombre de contaminations par 100.000 habitants) au cours des quatorze derniers jours et le taux de positivité des tests Covid.

Le rouge foncé, plus haut niveau de la carte de l’ECDC, signifie que l’incidence calculée sur 14 jours est de 500 infections ou plus pour 100.000 habitants. Il s’agit de la couleur de la Belgique depuis le 4 novembre.

L’incidence qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants atteint 3.066 sur 14 jours en Belgique. La situation ne s’améliore donc pas du tout à ce niveau-là dans notre pays.

Chez nos voisins?

Comme la quasi-totalité du continent, France, Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg arborent la couleur rouge foncé.

Et ailleurs dans l’Europe?

Seuls trois pays de l’Est comptent certaines régions en rouge et non pas en rouge foncé. À savoir, la Pologne, la Hongrie et la Roumaine.

Ce qui signifie pour ces régions que soit l’incidence sur les 14 derniers jours est comprise entre 75 et 200 cas pour 100.000 habitants avec un taux de positivité de 4% ou plus; soit que l’incidence est de plus de 200 mais inférieure à 500 cas pour 100.000 habitants.

Faites glisser le curseur pour voir l’évolution: à gauche, la situation du 13 janvier et à droite, la situation du 20 janvier.