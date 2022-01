Le carsharing a de beaux jours devant lui: 194.000 Belges y recourent (infographies)

Le carsharing a le vent en poupe en Belgique. Le nombre de personnes recourant à l’autopartage a presque septuplé au cours des cinq dernières années.

Aujourd’hui, on compte 194.000 utilisateurs de voitures partagées. Et ce n’est qu’un début, selon Autodelen.net, qui fait office de référence.

2,5% des Belges titulaires du permis de conduire pratiquent déjà l’autopartage. Cela monte même à 8% à Bruxelles.

Fin de l’année dernière, l’autopartage en Belgique comptait près de 200.000 utilisateurs qui partageaient plus de 4.600 voitures. Il s’agit d’une augmentation de respectivement 30% et 20% par rapport à 2020.

La plus forte hausse du nombre de personnes recourant à l’autopartage (+50%) a été observée en Flandre, où l’on dénombre plus de 122.000 membres.

Dans les deux autres Régions, l’augmentation est moins spectaculaire. En Wallonie, le nombre de personnes recourant à l’autopartage a progressé de 24% pour atteindre environ 8.200 personnes. À Bruxelles, on compte plus de 63.000 personnes recourant à l’autopartage (+6%).

L’autopartage en Belgique est sorti de sa phase d’innovation. Autodelen.net

Succès de l’autopartage en aller-retour

Sans surprise, c’est l’autopartage en "free floating" qui compte le plus de membres. Il s’agit d’une forme de mobilité partagée qui consiste à laisser à disposition du public un véhicule sans que celui-ci ne soit rattaché à une station ou une borne.

Toutefois, l’autopartage en "round trip" - à savoir en aller-retour (on rapporte la voiture à son endroit de départ) - est celui qui compte le plus d’utilisateurs actifs, avec plus de 47.000 membres.

Les chiffres de 2021. Autodelen.net

Plus d’1 million de déplacements en 2021

Les 194.000 utilisateurs de carsharing ont effectué plus de 1,1 million de déplacements au cours de l’année 2021.

Sachant que la distance moyenne est de 46 kilomètres avec une voiture partagée, cela représente plus de 66 allers-retours entre la Terre et la lune.

En «free floating», la voiture est utlisée sur une distance moyenne d’à peine 12 kilomètres. Autodelen.net

«Se lancer dans le carsharing? Le moment n’a jamais été aussi propice»

Pour Jeffrey Matthijs, porte-parole d’Autodelen.net: "Plus de la moitié des employeurs souhaitent continuer à stimuler le télétravail à l’avenir. Sachant qu’une voiture privée n’est actuellement utilisée que 34,5 minutes par jour, nous pouvons affirmer que la chance de convaincre le Belge de se mettre davantage à l’autopartage n’a jamais été aussi élevée et que le moment n’a jamais été aussi propice."

