Quand Walibi passe en mode hivernage (vidéo)

"Vous connaissez Walibi animé de cris, de rires, et de bruits de wagons qui filent à toute allure. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait Walibi l’hiver?

Halloween est terminé depuis belle lurette, les citrouilles sont distribuées aux visiteurs et les costumes de zombies sont rangés au placard. Il est alors temps pour les équipes techniques d’envahir le parc et de procéder au traditionnel "hivernage".

L’hivernage c’est le grand entretien annuel nécessaire pour la préparation de la saison suivante. Les wagons sont démontés, les rails sont révisés et les rénovations sont enclenchées. Rien n’est laissé au hasard, il faut que tout roule pour assurer une sécurité maximale aux visiteurs.

Cette année, l’hivernage a un goût particulier. En effet, avec les inondations de juillet dernier et les nombreuses fermetures suite à la crise sanitaire, le parc a vécu une saison difficile. Justien Dewil, porte-parole de Walibi nous exprime son inquiétude: "Nous n’avons ouvert qu’un peu moins de quatre mois. Nous espérons sincèrement que la situation s’améliorera d’ici le 4 avril prochain, le jour de notre grande réouverture".

En attendant le mois d’avril, le parc lance sa grande campagne de recrutement; 600 étudiants et saisonniers sont recherchés pour faire vivre le parc et accueillir les amateurs de sensations fortes comme il se doit. Justien Dewil insiste: "Pour travailler chez nous, il faut avoir le sourire, toujours être de bonne humeur et surtout, il faut rendre heureux les visiteurs. C’est pour ça qu’on ne demande pas d’envoyer son CV, mais une petite vidéo de présentation qui saura plaire à l’équipe de recrutement".

Dans le cadre d’un partenariat avec L’Avenir, les étudiants en journalisme de l’Université de Liège ont le plaisir de vous faire découvrir les coulisses du parc d’attractions le plus populaire de Belgique. Une immersion réalisée par Luca Cafarelli et Lisa Neirynck.