Randstad veut recruter 500 personnes cette année en Belgique

Randstad Group Belgium projette de recruter 500 nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année.

Actuellement, une centaine de postes sont déjà ouverts, d’une part pour assurer sa croissance et d’autre part pour remplacer du personnel, indique jeudi l’entreprise d’intérim et de ressources humaines.

"Les recrutements, conséquence directe de la pénurie sur le marché du travail, s’imposent pour répondre à la demande croissante de personnel, tant au sein des PME que des grosses entreprises. Tandis que la pénurie de main-d’œuvre devient de plus en plus criante sur le marché du travail, le nombre de postes vacants continue de croître. Notre pays enregistre le deuxième taux de vacance d’emploi le plus élevé d’Europe", explique Randstad Belgium dans un communiqué.

Les profils recherchés par Randstad sont principalement des consultants en ressources humaines, "mais de nombreux autres postes vacants concernent le soutien à la croissance de différents départements de support".

Randstad ouvre sa porte à un large éventail de profils et n’impose pas d’exigences de diplômes spécifiques, "les critères déterminants étant la personnalité, la motivation et la fibre commerciale des candidats."