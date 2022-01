Open d’Australie: Alison Van Uytvanck éliminée en double, tout comme Sander Gillé et Joran Vliegen

Associée à la Danoise Clara Tauson, Alison Van Uytvanck a été éliminée au premier tour du double à l’Open d’Australie de tennis jeudi à Melbourne.

Alison Van Uytvanck, 27 ans, 102e mondiale en double, et Clara Tauson (WTA 451 en double), 19 ans, jeune produit de l’académie Justine Henin, ont été battues en effet d’entrée de jeu par la Polonaise Magda Linette et l’Américaine Bernarda Pera en trois sets: 6-2, 2-6, 6-0 et 1 heure et 42 minutes de match.

En simple, Alison Van Uytvanck (WTA 55) a été sortie au deuxième tour mercredi par la Chinoise Wang Qiang, ancienne numéro 12 mondial et aujourd’hui 110e à la WTA.

Idem pour Gillé et Vliegen

Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, ont déjà quitté l’Open d’Australie, battus au premier tour du double.

La paire belge de Coupe Davis, 11e tête de série, s’est en effet inclinée d’entrée de jeu 7-6 (7/3), 6-3 face au duo américain composé de Nathaniel Lammons et Jackson Withrow, qui ont pallié le forfait des Français Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech. La rencontre a duré 1 heure et 14 minutes.

Aucune des deux paires n’a obtenu de balle de break dans le premier set, qui s’est achevé au jeu décisif, où le duo américain a émergé 7/3. Dans le deuxième set, Gillé et Vliegen ont perdu leur service dans le quatrième jeu. À 5-2, les Américains ont gaspillé deux balles de match avant d’assurer leur victoire dans le jeu suivant (6-3).

Quarts de finaliste à Roland-Garros en 2020, Sander Gillé, 31 ans, 26e mondial en double, et Joran Vliegen, 28 ans, 33e mondial en double, disputait l’Open d’Australie pour la troisième fois après une élimination au premier tour déjà l’an dernier et au deuxième en 2019.

L’un et l’autre joueront encore le double mixte. Sander Gillé y fera la paire avec Kirsten Flipkens alors que Joran Vliegen est associé à la Slovène Andreja Klepac.