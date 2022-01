Vous voyagez en camping-car? Une aire de stationnement vous est enfin ouverte à Bruxelles

C’était une lacune à Bruxelles: une aire de camping-cars vient d’ouvrir à Anderlecht. L’espace temporaire dispose de 24 places. Il est idéalement situé, en sortie du ring et à proximité du métro.

Aux hôtels, auberges de jeunesse et chambres d’hôte, certains préfèrent les camping-cars. Contrairement à d’autres métropoles européennes, Bruxelles s’avère être un parent pauvre en la matière.

Mais les temps changent… Depuis ce 3 janvier, une nouvelle aire pour camping-cars est disponible à Anderlecht, rue Félicien Rops n°13. "La commune a répondu positivement à ma demande et m’a proposé un ancien parking régional qui se trouve être à seulement 1,5 km du ring et à 250 m de deux stations de métro (Bizet et Veeweyde) qui emmènent les passagers dans le centre-ville en une quinzaine de minutes seulement, une situation idéale", se réjouit le porteur du projet, Sébastien Tran.

Une période test

24 emplacements sécurisés sont disponibles pour 10€ par tranche de 24 heures, avec réservation obligatoire. Actuellement en "phase de test", le parking ne dispose pas d’infrastructures conséquentes: seul un dispositif de tri des déchets est en place. "Les usagers seront donc autonomes en eau, en électricité et en vidanges, le temps de leur séjour d’une ou deux nuits. L’idée est donc de valider cette période de test et de penser à la création d’une véritable aire d’étape et de service pérenne cette fois-ci", indique le communiqué.

Le projet imaginé en 2019 a bénéficié du soutien de la BCCMA (Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association), et a été développé dans l’incubateur Greenlab. "Nous sommes ravis que ce type de projet voie le jour au sein de notre jolie capitale. Nous espérons que de telles initiatives puissent fleurir dans d’autres grandes villes en Belgique pour permettre à nos voyageurs en caravane ou motor-home de découvrir notre pays dans les meilleures conditions", explique Bart Decuyper, président de la BCCMA.

Notons qu’il existe également une aire de stationnement à l’auberge de jeunesse de Molenbeek, mais avec seulement cinq emplacements.