Record en NBA: Joel Embiid claque 50 points en seulement 27 minutes contre Orlando (vidéo)

Most points per minute in an NBA game:



2.08 — Wilt 100 in 48 min

2.07 — Klay 60 in 29 min

1.96 — Klay 52 in 27 min

1.96 — Harden 60 in 31 min

1.93 — Kobe 81 in 42 min

1.91 — Gervin 63 in 33 min

1.89 — Kobe 62 in 33 min

1.85 — Malone 61 in 33 min

1.85 — Embiid 50 in 27 mins pic.twitter.com/mgYJh2ISEX