PHOTOS/VIDÉO | Le chantier de la piscine de Mouscron

Incursion sur le grand chantier de la piscine de Mouscron, ce mercredi.

La phase 1 du chantier de la piscine "Les Dauphins" a été lancé ce lundi. Auprès trois jours de travaux à peine, les interventions sont déjà nombreuses!

Les deux grands toboggans extérieurs ont déjà été démontés.

Les pièces d’un puzzle éparpillées dans le jardin. EdA

Le bassin de réception où ils menaient sera aussi supprimé. Sa profondeur nécessitait une surveillance de tous les instants…

Le bassin fait office de site de stockage de gravats pour le chantier. EdA

Des murets sont démolis. EdA

Quant au fameux toboggan jaune, sa disparition va susciter une certaine émotion.

Il en a vu défiler des popotins! EdA

Il ne reste rien non plus des douches faisant la transition entre les vestiaires et les bassins.

Le directeur Thibaut Duval au cœur de ce qui fut jusqu’il y a peu les douches. EdA

Les murs du local à l’entrée du petit bassin sont tombés pour faire place à un espace permettant aux PMR d’accéder à la piscine grâce à un large pédiluve. EdA

Tout aussi des bassins, la chloramine a fait gonfler le métal du béton armé, faisant parfois sauter le béton. Cette première phase va aussi le réparer.

Des morceaux de béton «sautent». La 1re phase du chantier va aussi permettre de les réparer. EdA

Durant les 6 mois de chantier, on s’attaquera aussi au sous-sol avec d’importants travaux de réparations et de remplacement d’éléments.

Futures canalisations de chauffage ou encore un meilleur traitement de l’eau avec une gestion centralisée est au programme, dans le sous-sol. EdA

Cependant, tout n’est pas à l’arrêt sur le site: Azurea et la brasserie sont encore ouverts tandis que le concierge y vit également.

Un groupe a pris le relais pour le concierge qui y vit encore ainsi qu’Azurea et la brasserie qui travaillent toujours. EdA

"On prévoit la réouverture en juillet, permettant de profiter une dernière fois du bassin extérieur. La phase 2, dès septembre, sera la construction d’une nouvelle piscine couverte supplémentaire sur l’espace extérieur et la 3e sera l’aménagement du petit bassin intérieur en espace ludique et lagune.

On a beaucoup fait pour les écoles et les clubs jusqu’à présent, et on fait tout pour pouvoir les réaccueillir au plus vite, mais l’objectif aujourd’hui est surtout d’en faire l’attraction aquatique préférée des familles ayant des enfants de 3 mois à 12 ans", explique le directeur, Thibaut Duval, en nous faisant faire le tour du propriétaire.