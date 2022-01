Séries belges, docus, semaines spéciales: tout ce qui vous attend sur la RTBF pour 2022

La RTBF a présenté les grandes lignes de sa programmation pour ce début 2022. Séries, docus, culture…: on vous dit tout.

Après avoir dressé le bilan chiffré de l’année 2021, la RTBF a dévoilé hier les grandes lignes de sa programmation et de sa politique éditoriale pour cette année 2022. Avec un leitmotiv omniprésent; s’adresser à tous les publics et sur toutes les plateformes. Le tout en tentant de rester dans les clous au niveau budgétaire, puisque l’exercice 2020 était dans le rouge et que 2021 devrait également l’être, même si la reprise du secteur publicitaire l’an dernier a amené une bouffée d’oxygène.

Les séries belges

Pour la première fois cette année, la RTBF devrait arriver à son objectif de diffuser quatre séries belges produites grâce à l’intervention du Fonds séries lancé en 2013 en partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. D’ici juin, la série Pandore – saga politico-judiciaire créée par Anne Coesens, Vania Leturcq et Savina Dellicour – sera diffusée sur La Une. Tipik diffusera Fils de…, une épopée urbaine et bruxelloise écrite par Camille Pistone, Salim Talbi et Antoine Négrevergne qui se déroule dans le milieu du banditisme. En fin d’année, Des gens bien (de Stéphane Bergmans et Benjamin d’Aoust, créateurs de La Trêve) devrait arriver sur La Une. Cette série a été réalisée en coproduction avec Arte. Enfin, la saison 2 de Baraki devrait être diffusée à l’automne sur Tipik.

La RTBF va miser aussi sur des séries courtes comme Nadette (déjà à l’antenne), Messieurs Pipi (lire notre édition du 19 janvier) et Le Trou, tournée à l’intérieur de la RTBF avec des animateurs et journalistes de la maison.

Documentaires

La RTBF va coproduire cette année 2022 pas moins de 70 documentaires belges et internationaux. On verra prochainement un film sur la reine Paola réalisé par Nicolas Delvaulx, Paola côté jardin.

Culture

Dès le 31 janvier, la RTBF va consacrer quatre semaines à la culture. La semaine de la musique (du 31/01 au 06/2) se déclinera sur les sept stations radio qui mettront chacune en avant un artiste de la Fédération Walonie-Bruxelles. À noter que cette semaine se passera aux mêmes dates que sur la VRT. La Belgium Music Night (qui remplace les Decibels Music Awards) viendra ponctuer l’opération. La semaine du cinéma belge débutera le 6/02, avec en point d’orgue les Magritte le 12/02 en direct du Square. La programmation en télé et sur Auvio sera adaptée, avec des films belges (Le jeune Ahmed, Lucky, Ma vie en rose, Seule à mon mariage…). Ensuite, place à la semaine du théâtre et du spectacle. La programmation n’est pas encore arrêtée. Sur Auvio, 70 captations de spectacles seront mises en évidence. La semaine du livre se déroulera du 14 au 20 mars, avec une place accordée aux auteurs et aux lecteurs. Enfin, l’émission Culture Club (2e partie de soirée le mercredi sur Tipik) va être renouvelée dès le 9 mars. "C’est un gros challenge d’intéresser les jeunes à la culture, note Sandrine Roustan, directrice générale du Pôle Contenus à la RTBF. Il y aura de l’actualité culturelle, des quiz, des chroniques décalées, on parlera de César Franck ou de Mustii…"

Patrimoine

Sous cette rubrique, on retrouve le suivi des festivals de l’été mais aussi l’émission Stoemp, péket et des rawettes qui reviendra en juillet. En mars, Les Ambassadeurs seront reliftés, avec une nouvelle présentatrice (Nathalie Guirma) et quelques nouveautés, dont une rubrique consacrée aux secrets de familles. Mon plus beau village et Le Beau vélo de Ravel reviendront.

Sport

Outre les compétitions traditionnelles (Roland Garros, Tour de France), la RTBF suivra les J.O. d’hiver à Pékin, l’Euro de foot féminin e, juillet, le championnat d’Europe d’athlétisme de Munich en août, et évidemment le Mondial de foot au Quatar en novembre et décembre.

Podcasts

La RTBF ambitionne de devenir le premier producteur et le premier distributeur de podcasts en Fédération Wallonie-Bruxelles, en créant 200 podcasts natifs (NDLR: produits en interne ou en externe) qui viendront s’ajouter aux 100 existants. Tout cela sera disponible sur le nouveau site internet et la nouvelle application de la RTBF.

Auvio

La plateforme de streaming – qui réuni 1,1 million d’internautes par mois – devrait être upgradée d’ici l’été, avec une accessibilité élargie sur les plateformes Samsung et Apple et les consoles de jeu. Pour la rentrée de septembre, un environnement sécurisé destiné aux enfants devrait être créé.