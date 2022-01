PHOTOS | Vaccination des 5-11 ans: on s’est bousculé au Centr’Expo

Une famille recomposée est notamment passée. L’occasion de vacciner les six enfants tous ensemble. EdA — 501867307706

225 enfants inscrits aujourd’hui et un planning d’administration des doses pédiatriques Pfizer complet pour ces jeunes jusqu’au 29 janvier.

Ambiance volontairement carnavalesque, hier après-midi, au sein du Centr’Expo.

Le personnel des Affaires sociales a donné de sa personne, pour le plus grand plaisir de la bourgmestre. EdA

"Nous avons voulu accueillir les enfants dans le meilleur des mondes, en de bonnes conditions, en mettant de la couleur partout et en pouvant compter sur le personnel des Affaires sociales qui s’est déguisé. Le personnel soignant, le personnel de la Ville dont celui du Plan communal d’urgence, de la Culture et de la Jeunesse a aussi collaboré, indiquait la bourgmestre à l’heure où les premiers enfants âgés entre 5 et 11 ans de Mouscron — ils sont 5 217 Hurlu(e)s dans cette tranche d’âge — mais également des communes environnantes affluaient.

Le planning déjà complet jusqu’à 29 janvier Même pas le temps d’avoir mal. EdA La version pédiatrique du vaccin Pfizer n’est administrée que sur rendez-vous — via la convocation incluant votre code personnel, via www.jemevaccine.be ou par téléphone au 0800 45 019 — en la salle bleue du Centr’Expo, le mercredi après-midi, de 14 à 17 h 45, et le samedi, de 8 h 15 à 12 heures. "Dès que les plages horaires se sont ouvertes, elles se sont rapidement remplies: 225 ce mercredi, autant ce samedi. Et c’est déjà complet, la semaine prochaine également!Notre centre sera ouvert jusque mars. Après, il faudra aller ailleurs…"

Ce sont des forces vives spécifiques qui ont vacciné.

"Comme on ne prend pas en charge des enfants de la même manière que des adultes, c’est du personnel sensibilisé aux jeunes, comme des infirmiers dans le pédiatrique, qui vaccine."

Comme pour les grands, halte obligatoire de quelques instants. Devant un dessin animé, ça passe mieux! EdA

Et chacun est réparti avec son diplôme, son dessin à colorier et sa sucette!

Chacun a notamment reçu son diplôme confectionné par la Ville. EdA

Le numéro vert de la ville de Mouscron pour toutes questions: 0800 11755

