Un automobiliste blessé dans un accident sur la N7 à Ath

Un automobiliste domicilié dans la région d’Ath a été blessé dans un accident survenu sur la N7 à Ath, mercredi en fin d’après-midi.

L’accident s’est produit vers 17h, ce mercredi, le long de la chaussée de Bruxelles à Ath, entre le Bois du renard et le rond-point organisant le trafic aux limites de la chaussée de Bruxelles et de la route de contournement, face au garage Peugeot. Notons que les conditions atmosphériques n’étaient point bonnes en ce crépuscule, avec une pluie intermittente.

Dans des circonstances que les agents de la police d’Ath devront préciser, un choc s’est produit entre une voiture roulant vers Ath et un véhicule d’une société chargée de travaux; les bandes de circulation vers Ath et Enghien sont délimitées par une berme centrale à cet endroit et c’est apparemment sur cette infrastructure que s’affairaient des ouvriers.

Le chantier était-il bien balisé selon les règles requises? Le véhicule de la société de travaux était-il en mouvement?

Toujours est-il que la voiture et le camion se sont percutés; la voiture a littéralement été "lacérée" sur son flanc gauche (côté conducteur donc). L’automobiliste a été blessé et transporté vers l’unité locale d’ÉpiCURA.