Farid répond à votre question météo: "Y a-t-il des risques de gelées ces prochaines nuits sur les routes?"

La question du jour à Farid est celle de Marie-France de Couvin (Namur): "Salut Farid, tu penses qu’il y a des risques de gelées ces prochaines nuits sur les routes de notre côté? Je dois prendre la route et je ne suis pas à l’aise, merci d’avance!".

Salut Marie-France, j’espère que tu vas bien. On attend donc la descente d’air maritime polaire sur le pays qui donnera un peu de neige sur nos hauteurs (quelques cm au-dessus de 550 m).

En fin de soirée et la nuit de mercredi à jeudi, le ciel se dégagera et il faudra craindre quelques gelées au sol surtout dans les trous à froid et en rase campagne.

Jeudi verra quelques giboulées déferler sur le pays sans gravité en basse et moyenne Belgique avant une gelée plus marquée la nuit suivante et le matin de vendredi, attention sur les routes.

Et ailleurs sur le pays?

Nous basculerons donc dans ces courants maritimes polaires avec des averses et giboulées sur une large partie centrale du pays en matinée. Sur le sud-est et les hauteurs de Luxembourg, une petite accumulation sera possible mais c’est sur les hautes Fagnes que la neige cumulera plus facilement au gré des ondées.

Ensuite, on attend un ciel d’alternance avec éclaircies puis averses furtives pouvant donner un saupoudrage même en plaine si forte intensité. Malheureusement, cela ne sera que temporaire et davantage réservé aux premières hauteurs. Sur le relief, une petite couche de neige > 450 M mais qui aura du mal à se maintenir alors que ça cumulera au-dessus de 550 et surtout 600 M. On pourrait localement dépasser 5 à 8 CM en fin de journée dans les cantons de l’est! Les maxima iront de 0°C à Botrange jusque 5°C en plaine et 6°C au littoral sous un vent de nord-ouest costaud (45 à 65 km/h). Le soir, encore l’une ou l’autre ondée hivernale et un peu de neige sur le haut-relief.