FIFA et GTA au top des jeux les plus téléchargés sur PlayStation en 2021

Les joueurs PS4 et PS5 européens ont téléchargé FIFA 22, GTA V et toute une série de vieux jeux tout au long de l’année 2021.

Le jeu vidéo FIFA reste plus que jamais incroyablement populaire sur les consoles de salon PlayStation de Sony (PS4, PS5). Pour preuve, l’édition 2022 de la simulation de football est carrément le titre payant le plus téléchargé en Europe sur PS4 et PS5 en 2021. Tout profit pour son éditeur américain Electronic Arts, qui place également… FIFA 21 à la quatrième place du classement PS4 publié par Sony (voir ci-dessous).

C’est un des enseignements à tirer de ces classements officiels. Les joueurs européens ont plébiscité en 2021 toute une série de vétérans, de "vieux" jeux comme:

– Grand Theft Auto V (2014)

– Minecraft (2014)

– The Witcher 3 (2015)

– Ark Survival Evolved (2016)

Call of Duty toujours bien là

Les jeux édités en 2021 sont rares, très rares. À peine sorti le 5 novembre 2021, Call of Duty Vanguard signe malgré tout une belle percée en deux mois, tant sur PS4 (9e) que sur PS5 (2e).

Les plus nostalgiques souligneront que Diablo II Ressurrected, l’édition revue et corrigé de l’acclamé Diablo II (2000), fait son chemin sur PlayStation 5, à la 18e place des titres payants les plus téléchargés en Europe sur PS5 en 2021.

Sans surprise, le monde bouillonnant des free-to-play (gratuit à jouer) est dominé par Fortnite et Rocket League.

PS4 – Les jeux payants les plus téléchargés en 2021 en Europe

1.FIFA 22

2.Grand Theft Auto V

3.Minecraft

4.FIFA 21

5.Call of Duty Black Ops Cold War

6.The Crew 2

7.Red Dead Redemption 2

8.The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition

9.Call of Duty Vanguard

10.The Forest

11.Fall Guys Ultimate Knockout

12.Grand Turismo Sport

13.ARK Survival Evolved

14.Need for Speed Heat

15.NBA 2K21

16.Gang Beasts

17.Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

18.eFootball PES 2021 Season Update

19.Among Us

20.Assasin’s Creed Valhalla

PS 5 – Les jeux payants les plus téléchargés en 2021 en Europe

1. FIFA 22

2. Call of Duty Vanguard

3. FIFA 21

4. Marvel’s Spider-Man Miles Morales

5. Battlefield 2042

6. Among Us

7. Kena Bridge of Spirits

8. Far Cry 6

9. It Takes Two

10. Assassin’s Creed Valhalla

11. F1 2021

12. Resident Evil Village

13. NBA 2K22

14. Ratchet & Clank Rift Apart

15. Call of Duty Black Ops Cold War

16. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

17. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition

18. Diablo II Resurrected

19. Deathloop

20. Mortal Kombat 11

PS4/PS5 – Les jeux free-to play les plus téléchargés en 2021 en Europe

1. Fortnite

2. Rocket League

3. Call of Duty Warzone

4. eFootball 2022

5. Genshin Impact

6. Apex Legends

7. eFootball PES 2021 Lite

8. Brawlhalla