Kanye West révèle pourquoi il a acheté une maison en face de son ex, Kim Kardashian

Kanye West a récemment acheté une maison juste en face de celle de son ex-femme, Kim Kardashian. Le rappeur de 44 ans a expliqué les raisons de cet achat lors d’un entretien accordé à un média américain.

En février 2021, l’influenceuse Kim Kardashian et le chanteur Kanye West annonçaient leur intention de divorcer, après sept années de vie commune.

Depuis lors, les deux stars sont toujours en instance de divorce. Elles sont toutefois restées proches pour le bien de leurs quatre enfants, laissant planer le doute à de nombreuses reprises sur une éventuelle réconciliation. Mais si Kanye West fait régulièrement comprendre en chanson qu’il souhaiterait le retour de son ex-femme, celle-ci semble bien avoir tourné la page, et sort maintenant avec Pete Davidson, un humoriste et comédien américain de 13 ans son cadet.

Récemment, Kanye West a fait l’acquisition d’une maison…. située juste en face de celle de Kim Kardashian! Le rappeur de 44 ans a expliqué les raisons de cet achat lors d’un entretien accordé à Hollywood Unlocked. "Mon réconfort vient de voir mes enfants et d’avoir un emploi du temps solide", a-t-il expliqué avant d’ajouter: "C’est la raison pour laquelle j’ai pris cette maison. Cela a été mis en avant comme si c’était quelque chose de mauvais, que j’achète une maison à côté de celle de mes enfants".

Pour justifier son choix, il a évoqué sa propre expérience. "Quand ma mère m’a enlevé d’Atlanta pour aller à Chicago, mon père n’avait pas envie de venir dans la plus froide et dangereuse ville du monde pour être avec moi. Il est resté à Atlanta", a-t-il commenté.

Sa nouvelle demeure est cependant en ruine. "Il a une vision de la maison et prévoit de commencer la construction dès que possible. Ce sera familial. Il veut pouvoir faire venir les enfants autant que possible. Vivre uniquement à Malibu rendait les visites plus difficiles pour Kanye", a indiqué une source proche du rappeur.