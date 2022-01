Plus besoin de test à l’entrée en Suisse pour les personnes vaccinées ou guéries du Covid

Les personnes vaccinées contre le coronavirus ou qui en sont guéries n’auront désormais plus besoin de présenter un test pour entrer dans le pays.

La Suisse a décidé ce mercredi que les personnes vaccinées contre le Covid-19 ou qui en sont guéries n’auront désormais plus besoin de présenter un test pour entrer dans le pays.

Compte tenu de la situation tendue dans les hôpitaux, le Conseil fédéral (gouvernement) a néanmoins décidé lors de sa séance du jour de prolonger les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.

Ainsi, l’obligation de travailler à domicile est prolongée jusqu’à fin février, tout comme les mesures de quarantaine dont sont exemptées les personnes vaccinées ou guéries depuis moins de quatre mois.

Dès samedi, les personnes vaccinées ou guéries n’auront par ailleurs plus besoin de présenter un test PCR ou un test rapide antigénique négatif pour entrer en Suisse.

Les autres devront en revanche continuer de présenter un test. Toutefois, indique le Conseil fédéral dans un communiqué, "compte tenu des capacités de dépistage limitées dans notre pays, le deuxième test exigé actuellement entre quatre et sept jours après l’entrée en Suisse ne sera par contre plus nécessaire".

Face à la cinquième vague de Covid et afin de limiter au possible les contagions liées à Omicron, la Suisse a décidé le 17 décembre de limiter l’accès à l’intérieur de certains établissements aux seules personnes vaccinées ou guéries (règle des 2G) et de renforcer le port du masque à l’intérieur.

Ces mesures restent en vigueur pour l’instant jusqu’à fin mars, mais le gouvernement discutera des allégements possibles lors de sa séance du 2 février.

Vu le nombre de cas actuels et la récente réduction des quarantaines à cinq jours, le gouvernement a décidé que les cantons peuvent dorénavant autoriser la tenue de grandes manifestations même s’ils n’ont plus les capacités suffisantes pour assurer le traçage des contacts.

Le pays alpin, qui compte quelque 8,6 millions d’habitants, a enregistré plus de 12.100 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, soit près de 140 décès pour 100.000 habitants. Près de 68% de la population est entièrement vaccinée, moins que dans d’autres pays d’Europe de l’Ouest.