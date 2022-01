Gaz et électricité: le ministre Van Peteghem propose une baisse temporaire de la TVA à 6%

La phase 1, «la plus rapide», est de procéder à une réduction temporaire de la TVA à 6% pour les clients résidentiels. Ensuite, durant cette première phase, il s’agira de trouver une solution «intelligente et durable». BELGA

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a proposé au gouvernement fédéral de procéder à une baisse temporaire de la TVA sur le gaz et l’électricité dans le cadre d’un plan en deux phases visant à soulager les consommateurs confrontés à des prix élevés, a-t-il confirmé ce mercredi en commission Finances et Budget de la Chambre.

Interrogé par Wouter Vermeersch (VB), Marco Van Hees (PTB), Kris Verduyckt (Vooruit), Gilles Van den Burre (Ecolo) et Marie-Christine Marghem (MR), le vice-Premier CD&V a ajouté avoir soumis une proposition en deux phases. La phase 1, "la plus rapide", est de procéder à une réduction temporaire de la TVA à 6% pour les clients résidentiels. Ensuite, durant cette première phase, il s’agira de trouver une solution "intelligente et durable".

Pour la mise en place de la deuxième phase, Vincent Van Peteghem a évoqué deux pistes. La première consiste à appliquer le "modèle espagnol", qui a déjà été approuvé au niveau européen. Dans ce pays, le tarif de la TVA dépend du prix de l’énergie du jour. Passé un certain montant, le taux de TVA est automatiquement réduit. L’autre piste proposée est de maintenir la TVA à 6% tout en modulant les accises. "Avec ces accises, on a plus de marge de manœuvre", a-t-il ajouté.

"J’espère, tout comme vous, qu’une décision sera prise rapidement pour que la classe moyenne soit aidée", a conclu le ministre.