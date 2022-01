Un an à la Maison-Blanche: quel bilan pour Joe Biden?

Il y a un an, le 20 janvier 2021, Joe Biden prêtait serment et devenait le 46e président des États-Unis. Rassembleur, ce politique aguerri doit désormais faire face à de nombreux blocages.

Rassembler une Amérique profondément divisée après quatre années de présidence Trump, lutter contre la pandémie de Covid-19, garantir la prospérité de la classe moyenne: l’investiture de Joe Biden, il y a tout juste un an, avait suscité beaucoup d’espoir outre-Atlantique. Mais, à l’heure du bilan, cette première année de présidence a finalement enregistré davantage de défaites que de succès sur le plan intérieur.

Le mandat de Joe Biden avait pourtant bien commencé. "Au début de son mandat, il y a eu l’adoption rapide d’un package économique pour la relance, en lien avec le Covid", avance Tanguy Struye, professeur à l’UCLouvain et spécialiste des États-Unis. Pour ce faire, cet homme politique aguerri a ouvert les vannes: 1900 milliards de dollars ont été dédiés à la relance.

Son autre grand succès? Les 1200 milliards consacrés aux infrastructures (routes, ponts, etc.), qui étaient dans un piteux état. " Mais pour le moment, ses succès se limitent à cela."

Un président ambitieux

Celui que Donald Trump surnommait narquoisement Sleepy Joe ("Joe l’endormi") a pourtant montré qu’il était bien plus que le président de la transition. En témoigne notamment l’un de ses projets phares, le fameux Build back better ("reconstruire mieux"). Cette grande réforme comprenait 1800 milliards de dollars de dépenses sociales et environnementales. " Ce qui était intéressant, c’est que l’objectif visait à la fois à revitaliser l’État-providence et à investir dans l’économie verte", souligne Serge Jaumain, professeur d’histoire contemporaine et codirecteur du centre AmericaS (ULB). Au programme: la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’accès gratuit à l’école maternelle pour tous, ou encore la mise en place de congés parentaux.

Ce grand plan a toutefois été bloqué par un sénateur démocrate, Joe Manchin, qui n’a pas souhaité soutenir le projet. "Il faut savoir que la majorité démocrate est très faible au Sénat. On a, en fait, une égalité absolue de 50 voix, et c’est celle de la vice-présidente, Kamala Harris, qui permet de trancher, poursuit Serge Jaumain. Cela signifie qu’il suffit qu’un ou deux démocrates lâchent Biden pour que son projet soit bloqué."

Le président a d’ailleurs essuyé le même revers sur la question du droit de vote. L’homme de 79 ans, qui a bénéficié d’un large soutien de la communauté afro-américaine pendant sa campagne, avait en effet pour objectif d’harmoniser les procédures de vote. Son idée: barrer la route à certains États républicains du Sud qui restreignent encore l’accès des minorités aux urnes.

Mais le scénario s’est répété, puisque deux sénateurs démocrates ont refusé ce projet. "Il faut néanmoins souligner que le parti démocrate a toujours été un parti très divisé. Il compte des personnalités qui iraient, chez nous, de la droite même assez conservatrice à l’extrême gauche sur certains aspects."

Il n’empêche qu’en plus de la fracture avec les républicains, Biden ne parvient pas complètement à s’imposer dans son parti.

L’effet Covid

Ce que l’on ne peut sans doute pas reprocher à Joe Biden, c’est son professionnalisme, notamment dans la gestion de la crise sanitaire. Au début de son mandat, le taux de vaccination a rapidement bondi aux États-Unis: "Cela donnait l’impression qu’il y avait enfin une direction à Washington, ce qui n’était pas le cas avec Trump."

Mais là aussi, le président a dû composer avec le pouvoir des gouverneurs, notamment républicains, qui ont leur mot à dire sur la question. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le taux de vaccination de la population américaine atteint péniblement 62%.

La flambée de l’inflation et des prix en raison de la crise est d’ailleurs aussi reprochée à Joe Biden et plus largement aux démocrates, qui sont en mauvaise posture pour les élections de mi-mandat, prévues au mois de novembre. Sur le plan intérieur, cette première année n’est donc pas brillante. Biden, qui se posait en réconciliateur, n’a pas réussi à réunir les Américains. "C’est un président rassembleur, mais qui ne parvient pas à rassembler au-delà de son camp, juge Serge Jaumain. Pourtant Biden était la personnalité qui pouvait réconcilier les extrêmes. "

Tanguy Struye dresse le même constat: " Ce qui est inquiétant, c’est que cet homme qui a 30 ans voire 40 ans d’expérience politique, entre autres au Sénat, et qui a également travaillé avec différents présidents, ne parvienne pas à rassembler. Même avoir un peu de coopération dans certains dossiers paraît compliqué. C’est dire à quel point la société américaine est polarisée! Et si Biden n’y parvient pas malgré son expérience et son profil de centriste, qui a toujours essayé de construire des ponts entre les partis et les sensibilités, on ne voit pas très bien qui y arrivera, par la suite... Ce n’est pas très rassurant pour la société américaine."

Un retour en demi-teinte sur la scène internationale La présidence de Joe Biden signait aussi le retour de l’Amérique sur la scène internationale et le rétablissement d’une certaine crédibilité. Outre le changement de ton, les États-Unis sont notamment revenus à la table des grandes discussions sur le commerce, le programme nucléaire iranien ou encore le climat, en réintégrant l’accord de Paris. Plusieurs "erreurs" ont cependant émaillé cette première année de présidence, estiment certains observateurs. Parmi celles-ci, citons, sans surprise, le retrait des forces armées américaines d’Afghanistan qui a plongé le pays dans le chaos, et conduit au retour des talibans. "Ici, les décisions ont été prises sans concertation avec les alliés. C’est un aspect qui a pu choquer, avance Serge Jaumain. Mais il faut rappeler que Biden était pieds et poings liés avec ce que Trump avait négocié. Le gros problème, c’est que l’on s’est trompé, dans les hautes sphères américaines, sur la façon d’organiser le départ des troupes." "En effet, le retrait a été chaotique car on ne s’attendait pas à ce que l’armée et les politiques afghans retournent leur veste et travaillent avec les talibans. Mais d’un point de vue purement stratégique, c’était tout à fait logique de se retirer. Les Américains et les Occidentaux n’avaient plus rien à faire en Afghanistan. Personnellement, je ne vois pas du tout cela comme un échec", nuance pour sa part Tanguy Struye. Des dossiers très complexes Il n’empêche que la gestion du retrait d’Afghanistan a été critiquée. En Europe, les Français ont aussi très mal pris l’annulation d’un important contrat de sous-marins qui devaient être livrés par la France à l’Australie. "Il y a peut-être eu un peu d’exagération côté français, car il faut bien reconnaître qu’aujourd’hui, les Américains tiennent compte de l’Europe, ce qui n’était pas le cas sous Trump. Même si l’Europe reste secondaire par rapport à l’enjeu chinois." Joe Biden, qui veut articuler sa politique étrangère autour de la rivalité avec la Chine, a réussi jusqu’ici à maintenir au moins une ligne de communication ouverte avec le président chinois Xi Jinping. Mais cette diplomatie, qu’il applique aussi avec le Russe Vladimir Poutine, n’a pas suffi, par exemple, à déjouer les tensions autour de l’Ukraine. "Mais au moins, Russes et Américains se parlent de manière franche. On n’avait pas eu de telles négociations sous Trump." Selon le professeur de L’UCLouvain, une fois encore, on ne peut pas reprocher à l’administration Biden son manque d’implication. "Le succès n’est pas au rendez-vous pour le moment, mais c’est aussi parce que ces dossiers sont extrêmement complexes. Dans les années 90, il était plus facile de négocier car il n’y avait pas vraiment d’adversaire en face. Les Chinois n’étaient pas encore là, les Russes n’existaient plus vraiment. Aujourd’hui, les choses ont changé. Les bilans en politique étrangère sont donc forcément plus modestes. "