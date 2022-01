Britney Spears qualifiée de "paranoïaque" par sa soeur: "Ma famille aime me faire du mal"

Depuis quelques jours, Britney Spears règle ses comptes avec sa sœur, Jamie Lynn, qu’elle accuse de vouloir profiter de sa notoriété.

Entre Britney Spears et sa petite sœur Jamie Lynn, rien ne va plus. Si bien qu’elles se déchirent désormais quasi quotidiennement par presse interposée.

En bisbrouille depuis très longtemps, les deux frangines ont de nouveau choisi de laver leur linge sale en public après que la plus jeune d’entre elles ait récemment accordé une interview à la chaîne ABC. Invitée de "Good Morning America", Jamie Lynn Spears - qui vient de sortir une autobiographie intitulée "Things I Should Have Said" ("Les choses que j’aurais dû dire", en français) - a ainsi provoqué la colère de son aînée en évoquant la période sombre que cette dernière a traversée.

"Il y a quinze ans, elle n’était presque jamais près de moi, explique Britney Spears sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi parle-t-elle de cette période, à moins qu’elle ne veuille se faire de l’argent sur mon dos avec son livre?"

Très énervée, la star des années 2000 poursuit: "Ma famille a ruiné mes rêves […] et essaie de me faire passer pour folle. Ma famille aime me tirer vers le bas et me faire du mal en permanence."

Diffamation?

Clairement pointée du doigt par sa sœur, Jamie Lynn Spears n’en est pas resté là.

Toujours interrogée dans le cadre de la tournée de promotion de son livre, la jeune femme assure désormais en vouloir à "Brit-Brit". "J’ai continué à la protéger jusqu’à tout récemment, jusqu’à ce qu’elle décide de me jeter aux loups", déclare-t-elle au média "Page Six".

"À aucun moment, ma sœur ne s’est demandé qui était réellement responsable de ses problèmes, poursuit la cadette de la famille Spears. Elle blâme les autres sans jamais s’interroger sur ses propres dérives."

Et Jamie Lynn Spears d’enfoncer le clou en partageant une anecdote vécue en 2004 et relatée dans son livre paru hier mardi. "(Britney) m’a dit "Ma chérie, j’ai peur", et elle s’est emparée d’un large couteau de cuisine, elle m’a amenée dans cette pièce et elle nous a enfermées à clé. Elle a posé le couteau sur la table à coucher en répétant qu’elle avait peur. Elle voulait que je dorme à ses côtés. Je savais que cette situation était problématique, mais je ne pouvais rien y faire."

Qualifiée de "paranoïaque", Britney Spears dément avoir agi de la sorte. "Je n’a jamais été avec toi avec un couteau et je ne le ferai jamais", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Selon "Page Six", l’avocat de l’artiste a même fait parvenir une mise en demeure à Jamie Lynn Spears en lui demandant de "cesser immédiatement toute référence diffamatoire à Britney". "Après avoir enduré pendant treize ans une tutelle qui l’a privée de ses droits civiques et de ses libertés fondamentales, Britney refuse d’être intimidée par son père ou qui que ce soit", a communiqué l’avocat. Avant de souligner que sa cliente était "choquée" de voir que sa sœur l’exploite "une nouvelle fois financièrement".