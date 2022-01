La chanson d’"Encanto" détrône "Libérée, délivrée" de "La Reine des neiges" (vidéos)

"We Don’t Talk About Bruno", titre phare d’Encanto, dernier film Disney sorti en salle, vient de dépasser le célèbre "Libérée, délivrée" de La Reine des neiges sur les plateformes musicales américaines. Il devient ainsi le morceau Disney le plus écouté de tous les temps aux États-Unis.

Souvenez-vous. En décembre 2013 sortait La Reine des neiges et son célèbre titre "Libérée, délivrée". L’hiver s’installe alors doucement dans la nuit des parents, qui devront écouter et réécouter encore et encore la chanson pour le plus grand bonheur des enfants.

Le hit connaît rapidement un succès planétaire. "Let it go", en version originale, devient le morceau de Disney le plus écouté sur les applications Spotify, Apple Music et iTunes aux États-Unis.

Depuis, aucune autre chanson Disney n’a su détrôner la Reine des neiges… jusqu’à récemment! Le titre phare d’Encanto, dernier dessin animé des studios Disney, vient de dépasser la Reine des neiges sur les plateformes musicales américaines.

"We Don’t Talk About Bruno", "Ne parlons pas de Bruno", dans la version française, s’est même hissée à la cinquième place du Billboard Hot 100.

TikTok a certainement sa part de responsabilité de ce succès. Le morceau bénéficie d’une belle notoriété sur l’application, les utilisateurs essayant de reproduire la chorégraphie des personnages.

Sorti fin novembre 2021 dans les salles de cinéma, Encanto raconte l’histoire d’une famille colombienne dotée de pouvoirs magiques et habitant dans une cité merveilleuse. Seule une enfant, Mirabel, ne semble pas disposer de don particulier. Et pourtant, elle constitue l’unique espoir de sauver ses proches…

Alors, chers parents, êtes-vous prêts à attendre cette chanson autant de fois que Libérée, délivrée?