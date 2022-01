CAN 2022: l’Algérie obligée de démentir le recours à un exorciste

En difficulté lors de la Coupe d’Afrique des Nations, l’équipe nationale algérienne assure ne pas avoir demandé l’aide d’un exorciste.

La rumeur est folle, et pourtant… Surprise par la Guinée équatoriale (0-1) dimanche dernier lors de leur deuxième match de poule, l’Algérie, mal en point en ce début de CAN 2022, est soupçonnée d’avoir fait appel à un exorciste pour lever le "mauvais sort" qui pèserait sur sa sélection. Des soupçons tellement pesants qu’ils ont même forcé les Fennecs à sortir du bois et à publier un démenti officiel, hier mardi.

"La FAF déplore et condamne ce genre de rumeurs qui nuisent à l’image de notre sélection nationale, et se réserve le droit d’ester en justice tous ceux qui associent leurs noms et/ou activités à ladite sélection et à l’instance fédérale, peut-on lire dans le communiqué officiel de la Fédération algérienne de football. Les joueurs et les membres des différents staffs, tout en ayant la foi nécessaire, défendront crânement les couleurs de l’Algérie en s’appuyant sur leur talent, leur force de caractère et tout le travail accompli à ce jour."

Reste que la rumeur n’est pas dénuée de tout fondement. En effet, Rabah Saadane, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, a déjà assuré que la FAF avait fait appel à un exorciste avant un match contre l’Égypte en 2010.

Avec un seul point au compteur, l’Algérie est obligée de s’imposer ce jeudi contre la Côte d’Ivoire si elle veut sortir de sa poule et poursuivre son aventure dans cette Coupe d’Afrique des Nations.