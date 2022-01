Un espace César Franck au Grand Curtius jusqu'au 2 janvier 2023

À l’occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur liégeois.

À l’occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur liégeois, qui a véritablement révolutionné la musique française du XIXe siècle, la Ville de Liège consacre à César Franck une exposition d’une année, en collaboration avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

Celle-ci, installée au sein du parcours permanent du Grand Curtius est à découvrir jusqu'au 2 janvier 2023.

Depuis le 12 janvier 2022 et durant un an en effet, cet espace accueille l’emblématique console (claviers, pédalier et accessoires) de l’orgue Cavaillé-Coll dont César Franck fut titulaire à la basilique Sainte-Clotilde de Paris, prêtée par le Vleeshuis Museum de la Ville d’Anvers. Le manuscrit original des Variations symphoniques pour piano et orchestre (1886, conservé au Conservatoire Royal de Liège) et de nombreux articles, documents et témoignages d’époque issus des Fonds Patrimoniaux de la Ville de Liège (devoirs musicaux du jeune César élève au Conservatoire de Liège, articles la presse liégeoise relatant ses premiers concerts…) sont également à y découvrir. Au côté de la console d'orgue, se trouve également un chef-d’œuvre des collections permanentes des arts décoratifs du Grand Curtius: le magnifique piano Serrurier-Bovy.

Cet Espace César Franck vient ainsi compléter la présence des grands compositeurs liégeois au cœur de la Ville: le musée Grétry en Outremeuse, et le Studio Ysaÿe au Curtius, qui jouxte volontairement l’Espace César Franck, mettant ainsi en contrepoint les deux destins liés et exceptionnels de ces deux immenses musiciens du XIXe siècle.

La Ville de Liège s'associe à l'OPRL et propose, en plus de cet espace d'exposition, des concerts et des balades guidées dans la ville. Plus d'infos sur https://www.grandcurtius.be

Bicentenaire César Franck (1822 - 2022)

Né le 10 décembre 1822, à Liège, le compositeur César Franck a transformé en profondeur la musique française de son temps. Ses œuvres font encore aujourd’hui le tour de la planète. De septembre 2021 à décembre 2022, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’un des interprètes incontournables de César Franck depuis 60 ans, célébrera le bicentenaire de celui qu’on surnommait "le Messie de l’art" avec une série de concerts, plusieurs coffrets discographiques, des parutions inédites et des projets numériques.

Plus d'infos sur: https://www.oprl.be/fr/cesarfranck

Infos pratiques

- Situé au sein du parcours permanent du Grand Curtius, l'Espace César Franck est accessible à l'achat d'un ticket d'entrée aux collections permanentes du musée.

- Accès au musée soumis à l'évolution des mesures sanitaires, masques et CST.