L’iPhone 13 permet à Apple de dribbler Samsung et Xiaomi

Apple reprend avec autorité le titre de plus gros vendeur de smartphones dans le monde, devant Samsung et Xiaomi.

Le quatrième trimestre est toujours important pour Apple. Ces trois mois suivent la présentation et le lancement des nouveaux iPhone en septembre. C’est généralement la période pendant laquelle la firme américaine écoule un maximum de téléphones. C’est aussi un baromètre: si les chiffres de vente sont moyens, c’est que le nouvel iPhone ne convainc pas les clients.

Qu’en est-il de l’iPhone 13, présenté et commercialisé en septembre 2021?

À en croire les dernières données du cabinet Canalys, le succès des quatre modèles d’iPhone 13 propulse Apple à la première place des vendeurs de smartphones entre octobre et décembre 2021. Avec 22% de parts de marché à l’échelle mondiale, la "pomme" de Cupertino (USA) devance largement Samsung (17%), Xiaomi (12%), Oppo (10%) et Vivo (9%).

C’est un retour au sommet pour Apple après trois trimestres difficiles: 15% de parts de marché entre janvier et mars 2021, 14% entre avril et juin 2021, 12% entre juillet et septembre 2021.

Une demande bien supérieure encore

Cette performance tord le cou à des rumeurs persistantes, qui affirmaient que l’iPhone 13 ne trouvait pas son public fin 2021. La tendance est absolument inverse. Certains analystes estiment d’ailleurs que la pénurie des semi-conducteurs a empêché Apple d’assembler assez d’iPhone 13 pour répondre à la demande.

"Apple est de retour au sommet du marché des smartphones grâce aux performances exceptionnelles de l’iPhone 13", confirme Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys. "La firme a enregistré des performances sans précédent en Chine, grâce à des prix agressifs sur ses appareils phares. La chaîne d’approvisionnement commence à s’améliorer, mais la production a quand même été réduite au quatrième trimestre à cause de la pénurie de composants clés."

La course derrière Apple

Samsung reste plus que jamais le grand adversaire d’Apple dans le monde des smartphones. En 2021, le colosse sud-coréen a notamment misé sur sa nouvelle génération de téléphones pliables, le Galaxy Z Fold3 5G et le Galaxy Z Flip3 5G. Avec un certain succès semble-t-il, même si les chiffres restent flous et imprécis. "En 2021, Samsung a vendu 5,3 fois plus de smartphones pliables en Belgique qu’en 2020", se félicite la marque.

Samsung rencontre un joli succès avec ses nouveaux téléphones pliables, à l’image du Z Flip 3 5G. Samsung

Derrière les deux géants Apple et Samsung, trois constructeurs chinois se tiennent dans un mouchoir de poche au quatrième trimestre 2021: Xiaomi (12% de parts de marché), Oppo (10%), Vivo (9%). Les 10% d’Oppo comprennent notamment les ventes générées par la marque populaire OnePlus.