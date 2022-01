Le Festival de Mons lève le voile sur ses premiers invités

Avec une belle première brochette d'invités, le FIFM n'entend pas revenir sur la pointe des pieds.

Après une édition estivale organisée à des dates et dans des conditions exceptionnelles, le Festival de Mons revient du 11 au 19 mars. Un jour supplémentaire donc pour cette 37e édition. Le FIFM a manifestement la volonté de revenir gonflé à bloc. Et cela se confirme avec l'annonce d'une première brochette d'invités.

Laurent Cantet sera présent pour la rétrospective que lui consacrera le festival ainsi que pour la présentation en première belge de son nouvel opus, Arthur Rambo. Le cinéaste français est particulièrement connu pour son film Entre les Murs, plongée dans le milieu scolaire qui lui avait valu la Palme d'Or en 2008. Il avait également obtenu le César du meilleur premier film pour Ressources Humaines en 1999 et avait été primé à Venise pour L'Emploi du Temps en 2001.

Figure majeure du cinéma belge et déjà habitué au tapis rouge montois, Bouli Lanners sera également présent pour la projection en avant-première de sa dernière réalisation Nobody has to know, tourné en Écosse, dans laquelle il partage l'affiche avec l'actrice britannique Michelle Fairley.

Une actrice en vogue sera aussi de la partie pour cette 37e édition. Noémie Merlant a tourné pour Jacques Audiard, Marie-Castille Mention-Schaar ou encore Mélanie Laurent. Elle campait également Marianne dans Le Portrait d'une jeune fille en feu. Le film avait raflé neuf récompenses aux Césars en 2020, Noémie Merlant décrochant au passage celui de la meilleure actrice. Mais elle est depuis passée derrière la caméra et viendra présenter à Mons son premier long-métrage, Mi Iubita Mon Amour. Une première belge qui pique déjà la curiosité.

Révélé en 1998 par Guy Ritchie dans Arnaques, Crimes et Botanique dans lequel il jouait l'un des rôles principaux, Nick Moran est aussi connu pour son rôle du personnage de Scabior dans la série de films Harry Potter. Il viendra à Mons cette année présenter Creation Stories, son troisième film en tant que réalisateur dans lequel il aborde la vie d'Alan McGee, fondateur du label Creation Records qui a marqué la musique pop rock des années 80 et 90.

"Et maintenant, battez-vous", chantait Aurélie Saada au sein des Brigitte. La Française n'a pas seulement un joli timbre de voix, elle a également le regard créatif. Elle avait d'ailleurs réalisé tous les clips du groupe. Au FIFM, Aurélie Saada viendra présenter son premier long-métrage, Rose, dont elle a aussi signé le scénario et… la musique originale, évidemment.

Cette première annonce a de quoi faire saliver les cinéphiles. Et ce n'est pas tout. "La programmation du festival proposera un volume de films important dont un grand nombre d'inédits en Belgique, deux sections compétitives de longs-métrages, une compétition de courts-métrages belges, des débats avec des équipes de films, des séances et activités à destination du jeune public et des rencontres professionnelles", ajoutent les organisateurs. On l'aura compris, le FIFM is back. Et ça s'annonce bien.