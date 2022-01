Gérard Depardieu en Maigret: les premières images

Diffusée hier mardi, la première bande-annonce du film "Maigret" dévoile l’acteur français dans le costume du célèbre héros de George Simenon.

Après Jean Gabin, Bruno Cremer ou encore Rowan Atkinson, c’est donc au tour de Gérard Depardieu de se glisser dans la peau du commissaire Maigret.

Comme les internautes peuvent le deviner dans la bande-annonce de "Maigret et la jeune morte" diffusée officiellement ce mardi, l’acteur français enquête sur la mort d’une fille que rien ni personne ne permet d’identifier. Jusqu’au jour où il rencontre une délinquante qui, en plus de ressembler étrangement à la victime, réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime.

Dirigé pour la première fois par Patrice Leconte, Gérard Depardieu incarne un Maigret (très) bien portant (forcément) mais aussi sensible et méticuleux.

Sa sortie prévue fin février dans les salles, le film "Maigret et la jeune morte" ne devait pas être porté par Gérard Depardieu. En effet, le commissaire devait être incarné par Daniel Auteuil mais ce dernier s’est désisté.