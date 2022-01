"The Voice Belgique": un candidat aussi comblé par la surprise de Black M à ses enfants que par sa sélection

Moment privilégié pour les enfants d’un candidat perwézien sélectionné lors des auditions à l’aveugle de ce mardi soir: ils ont pu chanter avec leur idole, Black M.

Musicien et guitariste du groupe "Abbey Road" qui reprend les chansons des Beatles, Corentin (37 ans) a bien fait de se présenter aux auditions à l’aveugle de "The Voice Belgique". Et pour cause, en plus d’avoir été sélectionné par BJ Scott grâce à sa reprise du morceau "Never let you go" de Quentin Mosimann, le Perwézien d’origine a offert l’opportunité à ses enfants de rencontrer leur idole, Black M.

En effet, bien qu’il ait été bloqué par BJ Scott, l’artiste français a invité les deux enfants du candidat à chanter "Sur ma route" avec lui. Une surprise qui a sans doute apporté autant de plaisir à Corentin que sa sélection pour l’étape suivante de l’émission.