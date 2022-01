La ministre de la Défense invitée en classe par des élèves via Instagram

La rencontre s’est déroulée dans une ambiance très décontractée et a donné lieu à des échanges enrichissants tant pour les élèves que pour la ministre… Com.

Invitée par des élèves de l’IESPP, la ministre de la Défense s’est livrée au jeu des questions-réponses, ce mardi, dans une classe de 6. C’est via le réseau social qui a le vent en poupe que la rencontre a été organisée dans une ambiance décontractée.

Ce mardi, la ministre de La Défense, Ludivine Dedonder, s’est rendue à l’Institut d’Enseignement Provincial Paramédical - IESPP situé dans sa ville, Tournai.

Invitée par une classe de 6e de l’enseignement qualifiant, la ministre est venue à la rencontre des élèves pour partager son expérience en tant que femme politique, ministre fédérale mais aussi pour présenter son département et les opportunités qu’il offre. Sachant que, comme on le lira plus loin, la Défense propose désormais un nombre appréciable d’opportunités d’emplois.

Une invitation qui n’avait rien de protocolaire

L’initiative de l’invitation revient à Stacy, une élève de 6e secondaire en option agent d’éducation, qui a contacté Ludivine Dedonder au nom de sa classe et de sa professeure, via le réseau Instagram. Cela, dans le cadre du cours d’éducation économique et sociale dont le sujet du moment est précisément le monde de la politique belge.

"Je trouvais l’approche pédagogique d’autant plus intéressante, que l’invitation était rédigée par une élève, nous a confiés la ministre. J’étais curieuse de rencontrer la classe de Stacy et de répondre aux questions que se posent les étudiants. Celles-ci sont en phase avec les préoccupations des jeunes et c’est enrichissant de découvrir ce qui les questionne à propos de la politique, de la façon de la mener mais aussi de partager avec eux le quotidien d’une ministre. Le contexte scolaire de cette rencontre n’a rien enlevé à leur spontanéité. C’était un moment enrichissant en plus d’être agréable. L’équipe pédagogique et la direction de l’IESPP ont fait un travail remarquable pour permettre cette rencontre dans le respect des normes sanitaires en milieu scolaire. Je les remercie d’avoir mis en place les conditions qui ont permis cet échange avec les élèves."

De nombreuses questions concernaient aussi bien évidemment le département de La Défense.

" Par leurs questions, j’ai constaté une véritable curiosité pour La Défense. J’en ai profité pour évoquer, les possibilités de carrière qu’offre le département, les formations rémunérées mais aussi son utilité au profit de la population et de notre sécurité."

Il faut savoir que rien que cette année, la Défense recrutera à nouveau 2 500 militaires (objectif 10.000 militaires d’ici 2024) et plusieurs centaines de contrats pour du personnel civil, notamment des contrats de premier emploi.

Il y a gros à parier pour que la multiplication d’opérations en milieu scolaire comme celles organisées ce mardi soit de nature à susciter de nouvelles vocations.