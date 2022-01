Météo: alerte jaune aux conditions glissantes et au brouillard sur tout le pays

Attention si vous prenez la route entre ce mardi soir et ce mercredi midi. Les routes pourraient être glissantes et la visibilité diminuée par le brouillard. L’IRM a d’ailleurs lancé un double avertissement sur quasiment tout le pays.

En raison des prévisions concernant le givre et le brouillard, l’IRM a lancé une double alerte jaune à partir de 20h ce mardi.

Avertissement de brouillard du 18/01 20H au 19/01 12H: Nous prévoyons la formation de brume ou de brouillard (givrant) en beaucoup d'endroits, avec des visibilités de moins de 500 m, et localement ... (https://t.co/ZVczcMvhWq) pic.twitter.com/SVLQqBH8cv — IRM (@meteobefr) January 18, 2022

L’IRM prévoit des températures négatives en beaucoup d’endroits. Des plaques de givre pourraient donc localement se former. Cette alerte aux conditions glissantes est valable jusqu’à 13h ce mercredi.

Par ailleurs, I’Institut Royal Météorologique belge prévoir la formation de brume ou de brouillard (givrant) en beaucoup d’endroits, avec une visibilité de moins de 500 m, et localement inférieure à 200 m. Et ce, jusqu’à 12h ce mercredi.

L’IRM a lancé un double avertissement sur quasiment toute la Belgique. © IRM

Quelle météo pour le reste de la semaine?

Mardi soir et la nuit suivante, de larges éclaircies devraient concerner une bonne partie centrale du pays ainsi que de nombreuses régions de l’Ardenne; ce qui y conduira à une chute rapide des températures. Du brouillard, parfois givrant, se formera ensuite en plusieurs endroits et les nuages bas deviendront progressivement plus répandus. Les minima se situeront entre 0 et 2°C à la Côte où les nuages domineront, et entre 0 et -4°C ailleurs. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur sud-est, virant plus tard au secteur sud.

Mercredi, le ciel sera généralement très nuageux avec localement quelques bruines et éventuellement quelques flocons en Ardenne. L’après-midi verra le passage d’une zone de précipitations plus structurée à partir du nord. Les maxima oscilleront de 0 à 8°C. Le vent, d’abord de sud à sud-ouest virera rapidement au secteur ouest à sud-ouest et deviendra modéré. En fin de journée, il virera au secteur nord à nord-ouest sur le nord du pays; il deviendra alors assez fort en bord de mer.

Jeudi et vendredi, le temps sera variable avec des averses de pluie ou parfois à caractère hivernal, et sous forme de neige sur les hauteurs de l’Ardenne. Les maxima varieront de -1 à 6°C sous un vent modéré de nord-ouest.