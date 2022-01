Farid répond à votre question météo: "Jusqu’à 10 cm de neige attendus sur le relief"

La question du jour est celle de Mandy de Saint-Hubert (Luxembourg): "Salut Farid, pouvons-nous espérer un peu de neige au sol ces prochains jours sur notre secteur? Merci d’avance!". Farid répond et donne ses tendances pour les prochains jours.

Salut Mandy, la situation devrait en effet évoluer à partir de mercredi soir avec l’arrivée de courants maritimes polaires. Une perturbation donnera de la pluie en plaine puis de la neige sur le relief en soirée de mercredi. On peut espérer un petit saupoudrage sur le village de Saint-Hubert situé à 420 m d’altitude et même 2 à 5 cm sur les hauteurs notamment au niveau de l’aérodrome. Durant la journée de jeudi, les averses de neige se relaieront avec une couche totale avoisinant 5 à 10 cm sur les sommets fagnards et 5 cm au-dessus de 500m (hauteurs de ton secteur). Encore des averses de neige vendredi et possiblement plus de 10 cm au total sur les plus hauts points au-delà de 600m.

Et ailleurs sur le pays?

Petit à petit, la situation va évoluer avec le retrait de l’anticyclone. De l’air plus froid va s’engager sur la mer du nord et atteindra le pays en cours de soirée. En attendant, ça restera calme dans un premier temps mais avec pas mal d’humidité en basses couches. Quelques bruines seront possibles voire même quelques flocons sur le sud et le relief (attention au verglas).

L’après-midi, la zone de pluie liée au front froid abordera la côte avec des précipitations continues mais relativement faibles. Le centre sera atteint milieu d’après-midi avec aussi des pluies qui atteindront l’Ardenne et le sud avant le soir. L’air froid déboulant rapidement, ça prendra la forme de neige dès 400m avec un saupoudrage possible. Le soir, la neige s’accumulera avec déjà quelques cm au-dessus de 600m et un petit tapis de neige humide entre 400 et 550m. Le temps sera plus sec sur le centre, puis sur le sud ensuite!