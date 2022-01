Coutereels: "On nous avait déjà enterrées"

Maud Coutereels a participé à la victoire du Standard à Gand B en inscrivant son premier but de la saison. Un exercice qui lui plaît.

Parmi les sept buteuses rouches à Gand B, on retrouve Maud Coutereels. La Jemeppoise de 35 ans a inscrit là son premier but de la saison. "Après plusieurs occasions, c’est un soulagement. Depuis plusieurs matchs, je touchais le montant ou le ballon passait juste à côté mais ne rentrait jamais", explique-t-elle.

Positionnée en défense, elle a aidé son équipe à ne pas encaisser le moindre but en 2022. Marquer n’est évidemment pas le rôle de Maud mais trouver le chemin des filets reste un moment de plaisir. "Avoir une petite récompense fait du bien, même si c’est mieux encore d’être décisive dans un match important. À la base, je suis là pour bien défendre et ne pas encaisser. Mais si je peux marquer à chaque match tout en défendant bien, ça me va aussi (rire)."

Le groupe de Stéphane Guidi signe de beaux résultats alors que tout n’a pas toujours été simple avec beaucoup de jeunes éléments, des blessées de longue durée… "Notre collectif est notre force. Nous n’avons pas que des individualités dans le noyau. Avoir sept buteuses différentes dans un match de Coupe, ça donne la confiance à tout le monde. Le danger peut venir de partout et pas d’un seul endroit. On ne nous attendait pas. On nous avait déjà enterrées avant le début de saison, après le mercato. Finalement, au fil des matchs, malgré plusieurs blessures, nous avons montré que nous étions là. Maintenant, tout le monde revient petit à petit."

En effet, on se souvient d’un mercato compliqué avec beaucoup de départs et du changement dans le staff. "Le coach apporte une nouvelle dynamique au groupe par rapport à ce qu’il y avait les saisons précédentes. Avoir du sang neuf, ça fait du bien dans un club comme le Standard, avec une philosophie qui vient du foot masculin. C’est positif pour nous et pour le coach, qui vit une expérience enrichissante."

Bien entendu, comme l’a précisé Stéphane Guidi après la demi-finale, la Coupe n’était pas l’objectif de la saison. "C’est un bonus, indique la capitaine. Nous visions les play-off, il y a encore quelques marches à franchir. On va tout donner."Car oui, le Standard Fémina a dominé samedi à Gand mais les imprécisions étaient également au rendez-vous. "Il ne s’agit pas de notre meilleur match. Si nous avions fait preuve de plus de justesse technique, nous aurions pu en mettre davantage. Parfois, on a tendance à s’adapter à l’adversaire mais ce n’est pas l’idéal. On sait que contre Bruges, OHL ou Anderlecht, ces erreurs se paieront cash si on les reproduit."