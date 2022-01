Nightmare Alley, Tendre et saignant, le nouveau Lelouch, etc.: les 5 sorties cinéma de ce 19 janvier

Des monstres, des couteaux, des bourreaux, un professeur et même de l’amour: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 19 janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Nightmare Alley

Thriller de Guillermo del Toro. Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett et Toni Collette. Durée: 2 h 31.

Ce que ça raconte

Dans les années quarante, une foire itinérante accueille Stanton Carlisle. Rapidement, le bonhomme développe d’excellentes capacités de medium.

Ce qu’on en pense

Un terrain de jeu idéal pour Guillermo del Toro qui signe une fable noire peuplée de marginaux et de quelques arnaqueurs trop gourmands. Il en met plein la vue, malgré quelques longueurs.

2 Tendre et saignant

Comédie romantique de Christopher Thompson. Avec Géraldine Pailhas et Arnaud Ducret. Durée: 1 h 31.

Ce que ça raconte

Quand elle était enfant, Charly préférait jouer avec les couteaux de son boucher de père plutôt qu’à la poupée. Hors de question, pourtant, de reprendre l’affaire familiale. Mais l’employé de son père, Martial, ne l’entend pas de cette oreille.

Ce qu’on en pense

Une comédie romantique assez bien foutue et rafraîchissante. C’est prévisible mais on sait dans quoi on met les pieds.

3 L’empire du silence

Documentaire de Thierry Michel. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Retour sur 25 ans de massacres au Congo.

Ce qu’on en pense

Thierry Michel donne la parole aux victimes. Et pointe les coupables du doigt. Mais que fait la communauté internationale? C’est toute la question de ce film essentiel.

4 L’amour, c’est mieux que la vie

Comédie romantique de Claude Lelouch. Avec Gérard Darmon, Sandrine Bonnaire et Philippe Lellouche. Durée: 1 h 55

Ce que ça raconte

Quand Gérard apprend qu’il est atteint d’une maladie incurable, ses amis Ary et Philippe décident, sans le prévenir, de lui offrir une dernière histoire d’amour.

Ce qu’on en pense

Pour son 50e film (!), Claude Lelouch, fidèle à lui-même, fait tomber amoureux Gérard Darmon et Sandrine Bonnaire dans une bluette bien écrite à la douce odeur de naphtaline.

5 Mr. Bachmann and his class

Documentaire de Maria Speth. Durée: 3 h 37.

Ce que ça raconte

À l’aube de sa pension, un professeur marginal entreprend d’apprendre l’allemand à ses petits élèves issus de la diversité. L’allemand, et la vie au passage…

Ce qu’on en pense

Il a une gueule, Dieter Bachmann. Mais après une bonne heure, on a compris ses petites et précieuses leçons de vie. Problème: il en reste deux. Trop long.

