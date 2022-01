Messieurs pipi, la vanne au pied des urinoirs

Les humoristes Pablo Andres et GuiHome unissent leurs talents pour proposer "Messieurs pipi", programme court prometteur. À voir sur Youtube, Facebook, Auvio et Tipik.

Le duo peut surprendre: les humoristes Pablo Andres et GuiHome ont décidé de bosser ensemble sur une série de capsules courtes qui seront diffusées dès ce mercredi à raison d’un épisode par semaine sur Youtube et Facebook, en intégralité sur Auvio et à raison d’un épisode tous les quinze jours sur Tipik (juste avant Le Grand Cactus, dès le 27/01).

Messieurs pipi est un programme court à la sauce belge, qui se déroule dans des toilettes publiques rutilantes d’une gare. Marco (Pablo Andres)et Robin (GuiHome) ont deux caractères bien différents et voient défiler les clients, mais aussi leur patronne, la terrifiante Maryvonne (Zidani) qui rêve de les virer, ou encore Michel (Fred De Loof), le livreur. Au bout de dix épisodes, on a envie de découvrir plus cet univers un brin loufoque qui met un peu de temps à s’installer…

Pablo et GuiHome, quand et comment est venue cette idée de réaliser ces courtes vidéos ensemble?

GuiHome. Il y a trois ans au moins. On devait se voir à Bruxelles pour une seule vidéo en one-shot et puis finalement nous sommes partis sur ce projet plus conséquent.

Pablo Andres. Au départ, nous étions juste partis sur un projet de face caméra, dans la lignée des classiques comme Catherine et Liliane,Caméra Café ou Le Service après-ventedes émissions d’Omar et Fred. Leur point commun, c’est de se dérouler dans un lieu fort. On a donc cherché un lieu non-exploité et on a trouvé les toilettes publiques.

Pour la petite histoire, il s’agit des toilettes du stade Roi Baudouin, mais complètement réaménagées.

Ces toilettes sont plutôt luxueuses…

GuiHome. Elles sont surtout atypiques. On voulait leur apporter un peu de caractère pour donner vie à nos personnages dans un lieu différent de celui que l’on connaît.

Pablo Andres. Pour la petite histoire, il s’agit des toilettes du stade Roi Baudouin, mais complètement réaménagées. Avec le directeur artistique Romain Garcin, on voulait qu’il y ait un certain cachet, avec une inspiration qui provient des drive-in américains. Il fallait que cela ne soit pas fade et blanc.

Robin et Marco ont deux tempéraments différents…

GuiHome. Robin, mon personnage, adorerait que les gens l’appellent "Robine", à l’anglaise, mais pu de gens le font. Il s’imagine dans une perpétuelle évolution. C’est lui qui assure la qualité du service. Il a même un carnet où il inscrit des informations sur les clients afin de les fidéliser. On a voulu le contrebalancer avec Marco, qui est dans le moment présent mais avec toujours l’envie de faire autre chose.

Pablo Andres. Il fallait des personnages qui pouvaient fonctionner ensemble. Cela marche car ils ne sont pas du tout les mêmes. C’était un gros pari.

Comment s’est passée l’écriture?

GuiHome. On s’est vu plusieurs fois pour écrire sous forme de ping-pong. On a aussi fait appel au regard extérieur de Dan Gagnon. Il a ajouté quelques punchlines de "vanneur". Cela nous a permis de rendre les épisodes plus dynamiques.

L’idée était en tout cas de ne pas répéter ce que l’on a déjà fait

Vous avez tous les deux des personnages très forts en dehors de cette série. Ceci, c’est une sorte de récréation?

Pablo Andres. L’idée était en tout cas de ne pas répéter ce que l’on a déjà fait, sinon ce n’était pas intéressant. Et puis d’avoir une situation de jeu qui amène le rire, donc d’avoir des personnages qui sont moins dans la caricature.

Le scénario est nourri par des personnages extérieurs…

GuiHome. Oui, c’est logique, c’est ça qui fait le charme du lieu. Mais il ne fallait pas qu’ils soient trop nombreux pour qu’on puisse s’y attacher. Maryvonne représente l’autorité. Elle occupe une place qui est le Graal ultime pour Robin, alors que Marco la perçoit comme un obstacle à sa rêverie. Quant à Michel, c’est une sorte d’acolyte qui passe souvent raconter sa vie. Il y a aussi des guests comme Kody, comme Sarah Grosjean… Cela enrichit notre duo.

Il n’y a que dix épisodes prévus pour l’instant, ce qui laisse un goût de trop peu. Il y aura une suite?

Pablo Andres. C’est sûr que l’on a envie d’explorer les personnages. Le terreau est génial. On va voir comment on peut le faire…