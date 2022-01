Les 3 meilleurs packs Internet + TV + fixe qui excluent le mobile

Proximus, Orange, VOO et Scarlet proposent des abonnements triple play limités à Internet, TV et le fixe si jamais le mobile est payé par le boulot.

Il est courant de ne pas intégrer l’abonnement mobile dans son pack télécoms Proximus, VOO ou encore Orange. La raison la plus évidente: la carte SIM fournie et payée par l’employeur. Dans ces conditions, le pack qui marie Internet à la maison, la télévision digitale et la ligne fixe conserve toute sa pertinence. Comment bien le choisir?

Après analyse des offres, le choix est plutôt restreint. Une fois le fixe injecté dans l’équation, seuls quatre opérateurs proposent des packs Internet + TV + fixe en Wallonie: Proximus, sa filiale low cost Scarlet, Orange, VOO. Parmi les absents: Zuny (VOO), qui fait l’impasse sur la bonne vieille ligne fixe.

Prudence avec les coûts cachés de la ligne fixe

Comme le montre le tableau comparatif ci-dessus, dix abonnements majeurs cohabitent. Prudence, le prix attractif est parfois un leurre. En marge de la vitesse Internet et du nombre de chaînes TV, les conditions de la ligne fixe varient sérieusement d’une combinaison à l’autre.

Exemple: dans sa version basique, le fixe de Scarlet facture à la minute chaque appel en direction d’un numéro mobile belge. Si une option à 5€ par mois autorise les appels illimités vers les mobiles belges de 16 heures à 8 heures et tout le week-end, il faut continuer à payer à la minute (0,16€) le reste du temps.

Sous le tableau, nous désignons les trois meilleurs packs sur base de trois critères:

– Le plus économique, mais…

– Le plus équilibré

– Le plus rapide

+ Cliquer ici si vous n’arrivez pas à visualiser le tableau

Le plus économique, mais…

Scarlet Trio. 40€ par mois. Chaînes: 33. Vitesse Internet: 50 Mbps. Fixe: Belgique illimité vers les fixes de 16 à 8 heures et tout le week-end.

Certes, l’abonnement Scarlet Trio est de loin le moins cher du comparatif. Mais il faut bien prendre conscience de ses limites: la vitesse Internet de seulement 50 Mbps, le fixe qui facture la majorité des communications si on ne souscrit pas des options supplémentaires à 5€ par mois.

Pour doper au maximum le fixe de Scarlet, il faut investir la bagatelle de 15€ par mois. Même dans cette configuration, les appels vers les mobiles belges entre 8 heures et 16 heures en semaine seront payants à la minute (0,16€).

Le plus équilibré

Orange Home Internet, Orange TV, Fixed Phone. 68€ par mois. Chaînes: jusqu’à 70. Vitesse Internet: 150 Mbps. Fixe: Belgique illimité, illimité vers les fixes de 40 pays.

Les trois abonnements standards et équilibrés de Proximus, Orange et VOO se tiennent dans un mouchoir de poche au niveau du tarif. Mais le pack à 68€ par mois d’Orange présente deux avantages: la vitesse Internet de 150 Mbps, la ligne fixe illimitée en Belgique et vers les fixes de 40 pays.

VOO est le moins bien loti des trois. Les appels sont uniquement gratuits vers les fixes en Belgique. Pour les mobiles, il faut ajouter 0,23€ par minute.

Le plus rapide

Proximus Flex Fiber, TV & Entertainment, Fiber Gigabit. 75,99€ par mois. Chaînes: plus de 80. Vitesse Internet: 1 Gbps (fibre optique). Fixe: Belgique illimité vers les fixes, 1000 minutes vers les mobiles.

Proximus prend un sérieux avantage sur VOO dans la course à la vitesse de 1 Gbps (gigabit par seconde). Sa fibre optique se déploie plus rapidement en Wallonie que l’option GigaBoost de VOO. Et surtout, son tarif est nettement inférieur: 28,96€ séparent le pack 1 Gbps de Proximus (75,99€) de celui de VOO (104,95€ par mois).