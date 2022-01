Omicron toujours en pleine bourre à Bruxelles: "Le nombre de cas réels est vraiment sous-estimé"

Et au printemps: Omicron ou Delta?

La sous-estimation du nombre de cas risque-t-elle d’avoir un impact sur la proportion des variants, alors que Delta toucherait encore 15% des contaminations en Belgique? "On ne sait pas encore", pose Inge Neven. "Delta ne s’effacera pas complètement pour Omicron mais des études restent à faire pour savoir si Delta se relancera au printemps".

Pour étayer ses prévisions, la Cocom dit se baser sur les observations du Danemark, des USA ou du Royaume-Uni, où la vague Omicron a un peu d’avance sur la Belgique.

Le retour de jours plus chauds dans les mois à venir augure-t-il d’un apaisement? "On sait depuis 2 ans que le virus aime le froid et moins les températures élevées. On pourrait donc s’attendre à un été plus souple", ose la responsable de la Cocom. "Pour le printemps, c’est trop tôt pour le dire". Et de rester prudente: "On peut avoir de l’espoir, mais en restant concentrés. Il faut dès maintenant préparer les stratégies, de vaccination notamment, pour l’hiver prochain".