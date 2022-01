Un comité de riverains s’oppose au projet d’agrandissement de l’entreprise Recotri à Ghlin

Le collectif citoyen des habitants et riverains de Mons-Ghlin, "Vigilance Pollution Santé Ghlin", a lancé une pétition pour dire "non" au projet d’agrandissement du site de l’entreprise "Recotri" à Ghlin.

Le projet comprend, selon les riverains, la construction d’un hangar à côté des bâtiments existants destiné principalement au stockage de terres et à des déchets inertes et l’aménagement d’une aire de stockage de terres non-contaminées. Le projet comprend aussi la construction d’une centrale à béton et une station de récupération et de recyclage de l’eau utilisée dans les processus industriels.

La situation est inacceptable pour les riverains qui soulignent, dans leur pétition, qu’ils endurent depuis 6 ans "des nuisances diverses et variées induites par une activité industrielle sauvagement réalisée sans aucune précaution, ignorant totalement la législation". Le collectif indique encore que "l’activité existante génère une importante pollution", le site de l’entreprise étant couvert par plusieurs matières, notamment, selon le collectif, des métaux lourds.

"Le chantier du nouveau projet risque d’aggraver la situation à la suite d’une dispersion de ces substances chimiques brassées par l’excavation, le transport et autres", indiquent les riverains qui craignent que la centrale de béton génère des nuisances supplémentaires.

Le collectif entend s’opposer au projet et demande la fermeture immédiate du site industriel. "Des précautions doivent être prises", a précisé Jean-Paul Lépine, au nom du collectif citoyen. "Et nous ne comprenons pas pourquoi les autorités ne prennent pas des mesures de protection des citoyens."

Le dossier fait l’objet d’une enquête publique qui se conclura le 27 janvier. Le dossier passera ensuite dans les mains des autorités communales.