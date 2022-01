10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 18 janvier

Une Wallonie très verte face à la PAC; Jobday en ligne pour 17 CPAS wallons; Un trou de 2,7 millions d’euros dans les finances de Perwez: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 18 janvier.

1. PAC: une agriculture wallonne verte à propos

Le gouvernement wallon a dévoilé son plan stratégique pour mettre en œuvre les aides européennes de la PAC. On s’oriente vers un changement profond du modèle wallon et vers une agriculture plus environnementaliste.

2. «Pouvoirs spéciaux» en cas de crise?

Le gouvernement wallon a glissé dans son décret relatif aux inondations les moyens de pouvoir, à l’avenir, réagir dans l’urgence. Pouvoirs spéciaux?

3. Premier Jobday en ligne pour 17 CPAS wallons

250 postes à pourvoir dans 45 CPAS wallons. Pour aider au recrutement, la Fédération des CPAS de l’UVCW organise un Jobday, le 24 janvier.

4. Un revêtement innovant de l’UNamur breveté

Des chercheurs de l’UNamur viennent de déposer un brevet pour un revêtement innovant qui prolonge la durée de vie des outils de coupe industriels.

5. À Saint-Léger, on vit 7 ans de plus qu’à Martelange (chiffres commune par commune)

En province de Luxembourg, l’espérance de vie est de 79,8 ans. Avec de fortes variations selon les communes et le genre.

6. Charleroi devient la capitale wallonne du bien-être animal

L’échevine Alicia Monard présente plusieurs initiatives.

7. Natagora encore active pour nettoyer Pepinster

Journée nettoyage pour diverses associations qui militent en faveur de l’environnement, de la biodiversité et de la protection de la nature.

8. Trou dans les finances communales à Perwez: L’ancienne majorité réagit et se «réserve le droit de saisir la justice»

Suite à la sortie du bourgmestre faisant état d’un trou de 2,7 millions d’euros dans les finances communales, l’ancienne majorité DRC + a réagi par communiqué, ce lundi après-midi.

9. Le réalisateur liégeois Thierry Michel: «Il était temps de parler des bourreaux»

Avec "L’empire du silence", Thierry Michel clôture son cycle congolais. Et demande justice pour les victimes d’une guerre oubliée.

10. John Lelangue: «Nous n’allons pas changer notre manière de courir»

John Lelangue espère plus de réussite en 2022 et a confiance pour le maintien de son équipe dans le World Tour en 2023.

