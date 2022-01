Décès de Michel Konen, ex-rédacteur en chef à la RTBF et à La Libre

On a appris le décès la nuit dernière du journaliste Michel Konen, à l’âge de 70 ans. C’est Lily Portugaels, ancienne rédactrice en chef de La Gazette de Liège, qui a annoncé la nouvelle sur Facebook. "J’ai pu l’aider à construire sa carrière et je n’ai jamais eu qu’à m’en féliciter. Il avait le journalisme dans les tripes." Après la presse écrite, Michel Konen s’était dirigé vers l’audiovisuel en rejoignant la RTBF. Il y sera journaliste, puis rédacteur en chef du journal parlé des radios, puis rédacteur en chef du journal télévisé. En octobre 2003, il prendra un congé sans solde et rejoindra le groupe IPM en tant que directeur et rédacteur en chef de La Libre Belgique.

En septembre 2009, il avait fait son retour à la RTBF, mais seulement pour quelques mois. À la fin de l’année, il annonçait quitter le monde des médias pour rejoindre le cdH, où il deviendra directeur de la communication.

La publication de Lily Portugaels a été commentée par de nombreux journalistes, dont André Urbain, qui fut son collègue à la RTBF. "Mon Panthéon se remplit vite, trop vite. Après Joseph Buron, Jean Pierre Gallet, Fredy François et bien d’autres, Michel. Toute une époque, une histoire. Cette nuit je pleure un ami, une vie."