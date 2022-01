Tournai: deux chantiers distincts au quai des Vicinaux (vidéo)

Si le quai des Vicinaux est fermé à la circulation, c’est en raison du chantier du SPW entre le quai Sakharov et le pont Delwart. L’autre, géré par la Ville, va du pont Delwart au parking du Royal club du chien policier; il ne nécessite pas de fermeture.

Contrairement à ce que l’on aurait pu croire à l’annonce de la fermeture à la circulation du quai des Vicinaux, il n’y a pas qu’un seul et même chantier entre le quai Sakharov et le pont des Roulages, voire même au-delà de cet ouvrage puisqu’en réalité, les travaux se poursuivent - ou vont se poursuivre - jusqu’au parking du Royal club du chien policier, à hauteur de la rue Pennequin.

Les travaux qui impactent la circulation et pour lesquels des déviations ont été mises en place dès ce lundi, sont en réalité ceux du SPW (Service Public de Wallonie). Me chantier du SPW va jusqu’au pont Delwart, ce sont ces travaux-là qui imposent une fermeture totale de la circulation sur le quai des Vicinaux. EdA

Ceux-ci consistent notamment à aménager l’esplanade verte du côté du quai Sakharov que nous avons présentée par le détail dans une précédente édition, mais aussi la pose du revêtement en béton sur le quai des Vicinaux et ce jusqu’à hauteur du pont Delwart.

En attendant les pistes cyclables qui seront posées au printemps

Quant aux travaux effectués entre ce dernier ouvrage et jusqu’au-delà du pont des Roulages, jusqu’à la hauteur du Royal club du chien policier, ils sont pris en charge par la Ville. Il s’agit ici de rénover totalement la voirie sur laquelle un nouveau revêtement hydrocarboné a d’ores et déjà été mis en place. Que vous veniez du centre-ville ou de Kain, le quai est interdit à la circulation et des itinéraires de déviation ont été mis en place. EdA

Reste à poser le revêtement d’une nouvelle piste cyclable de part et d’autre de la route.

Cette phase finale du chantier communal sera réalisée dès que la météo sera plus clémente, soit vraisemblablement au printemps prochain. une température minimale étant nécessaire pour que le matériau utilisé adhère correctement au béton.

Ces travaux ne nécessitent pas une fermeture de voirie mais les déviations installées ce lundi sur le site devraient toutefois rester en place jusqu’à la fin de cette année 2022. Jusqu’à ce que les travaux du SPW autour du pont des Trous et du pont Delwart soient terminés. Les chantiers Ville et du SPW se rejoignent sous le pont Delwart. EdA

Mais revenons du côté Ville pour préciser que les futures pistes cyclables seront de couleur ocre.

La plus grande prudence s’impose si vous devez circuler dans le coin pour rejoindre l’un des magasins installés sur le rivage, ces derniers restant accessibles pendant la durée de ces deux chantiers.

Pour le reste, il suffit de suivre la signalisation mise en place pour retrouver la bonne route…