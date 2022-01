Important incendie au musée des transports en commun de Liège

De nombreux vieux bus du musée des transports en commun détruits dans un incendie à Liège

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans une galerie où sont entreposés de nombreux vieux bus du musée des transports en commun.

Il était environ 0h20 lorsque les services de secours ont été appelés à intervenir dans une galerie située sous la trémie Sainte-Marie. De nombreux vieux bus du musée des transports en commun sont entreposés dans cette galerie dont l’entrée se trouve rue des Puisatiers.

L’incendie a été vite maîtrisé par les pompiers, rejoints par la protection civile. La trémie a été fermée à la circulation une partie de la nuit à cause du fort dégagement de fumée. La circulation est donc rétablie. Il n’y a, pour l’heure, pas de blessé. Les bus endommagés seront dégagés ce matin pour permettre la fouille complète de la galerie très encombrée, indique la police locale. Dans la galerie se trouvent des câbles impactant la signalisation et les barrières filantes du tunnel de Cointe, ces câbles ont été endommagés et nécessiteront des réparations urgentes.