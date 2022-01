Open d’Australie 2022: Elise Mertens, accrochée par l’ex-numéro 2 mondiale, rejoint le 2e tour; Leylah Fernandez déjà éliminée

La numéro 1 belge, Elise Mertens, 26e mondiale, s’est imposée en 2 sets face à la Moscovite, ancienne numéro 2 mondiale et finaliste à Wimbledon (2010) et à l’US Open (2011). BELGA

Tennis: la Belge Elise Mertens (WTA 26), victorieuse de Vera Zvonareva, s’est qualifiée pour le 2e tour de l’Open d’Australie. Leylah Fernandez, finaliste de l’US Open, est déjà éliminée. Garbine Muguruza (WTA 3) a battu Clara Burel et atteint le 2e tour de l’Open d’Australie pour la 10e fois en autant de participations.

Elise Mertens s’est qualifiée pour le deuxième tour de l’Open d’Australie de tennis, première épreuve du Grand Chelem de la saison, en battant la Russe Vera Zvonareva, 37 ans, 91e mondiale, mardi.

La numéro 1 belge, 26 ans, 26e mondiale, s’est imposée en 2 sets (6-4; 7-5) et 1 heure 53 minutes de jeu face à la Moscovite, ancienne numéro 2 mondiale et finaliste à Wimbledon (2010) et à l’US Open (2011).

Demi-finaliste en 2018 et lauréate en double l’an dernier, Elise Mertens rencontrera au deuxième tour la Roumaine Irina-Camelia Begu, 31 ans, 64e mondiale, qui a battu le même jour la Française Océane Dodin, 25 ans, 85e au classement WTA.

C’est la 5e participation de suite à l’Open d’Australie pour Elise Mertens qui reste sur deux accessions en 8es de finale en 2020 et 2019 en simple. C’est son 20e tournoi du Grand Chelem en carrière.

Leylah Fernandez, finaliste de l’US Open, éliminée par une wild card

La Canadienne Leylah Fernandez, 24e mondiale et finaliste surprise du dernier US Open, a été éliminée dès le 1er tour de l’Open d’Australie par l’Australienne Maddison Inglis (133e et bénéficiaire d’une invitation) 6-4, 6-2, mardi à Melbourne.

Inglis, 24 ans, n’avait encore jamais atteint le 2e tour du Majeur australien en deux participations. Elle affrontera la Française Caroline Garcia (70e) ou l’Américaine Hailey Baptiste (165e) pour une place au 3e tour.

Fernandez, elle, encaisse à 21 ans un troisième échec consécutif au 1er tour à Melbourne. Outre sa finale à Flushing Meadows en septembre dernier, elle n’a jamais dépassé le troisième tour en sept Majeurs.

Muguruza au 2e tour pour la 10e fois en autant de participations

L’Espagnole Garbine Muguruza, 3e mondiale, a battu mardi la Française Clara Burel (77e) 6-3, 6-4 et atteint ainsi le 2e tour de l’Open d’Australie pour la 10e fois en autant de participations.

Burel, qui n’a jamais passé le premier tour à Melbourne en trois participations, a commis trop de fautes pour inquiéter réellement la finaliste de l’édition 2020.

Mais celle-ci a quand même eu besoin de cinq balles de match pour conclure.

"Dans les premiers tours, tout le monde peut battre tout le monde, alors je suis contente d’avoir conclu le second set à 6-4", a-t-elle d’ailleurs reconnu.

Au prochain tour, la lauréate de deux tournois du Grand Chelem (Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017) affrontera une autre Française, Alizé Cornet (61e), qui reste sur trois éliminations consécutives au 2e tour en Australie.

De son côté, Muguruza n’y a perdu que deux fois avant le troisième tour (2013 et 2018).

Swiatek écrase la qualifiée britannique Dart

La Polonaise Iga Swiatek, 9e mondiale, a écrasé la Britannique Harriet Dart (123e et issue des qualifications) 6-3, 6-0 en 1h12, mardi au 1er tour de l’Open d’Australie à Melbourne.

Après une mise en route légèrement laborieuse qui a permis à Dart de mener 3-1, Swiatek a violemment haussé le ton pour aligner 11 jeux d’affilée et se qualifier.

"Les premiers tours sont toujours difficiles, mais j’avais confiance dans le fait que je finirais par trouver mon rythme", a commenté Swiatek pour expliquer son début de match.

Au prochain tour, la lauréate surprise de Roland-Garros 2020 affrontera la Suédoise Rebecca Peterson (82e).

Swiatek reste sur deux 8es de finale à Melbourne.