L’heure des bilans a sonné pour la RTBF. La chaîne publique a publié hier ses chiffres d’audience pour l’année 2021 et s’accorde un bon bulletin, avec une part de marché qui culmine à 28,3% (4 ans et + ) pour ses trois chaînes (La Une à 21,2%, Tipik à 5,7% et La Trois à 1,4%) devant le groupe RTL Belgium (24%) et l’ensemble des trois chaînes françaises TF1, France 2 et France 3 (21,8%).