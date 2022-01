Cross du ROCA à Wellin: La grande famille des labourés réunie pour les championnats provinciaux (photos et podiums)

L’épreuve hivernale du club rochefortois était aussi, cette année, le théâtre des championnats de la province de cross-country. Retour en images sur les podiums du jour.

Du froid, de la boue… et des athlètes. Pas de doute, il s’agit bien de cross! Celui de ce dimanche, à Wellin, faisait à la fois office d’épreuve du club rochefortois du ROCA, mais également, pour les athlètes namurois présents, de championnats provincial de la discipline. Et beaucoup de favoris et favorites ont répondu présents…

Voici les champions et championnes 2022:

Benjamines: Lily Dewez (OCAN)

Benjamins: Sam Olivier (OCAN)

Pupilles filles: Florette Dossin (SMAC)

Pupilles garçons: Georges Honin (OCAN)

Minimes filles: Cléo Derycke (OCAN)

Minimes garçons: Barnabé Chiliade (ARCH)

Cadettes: Emma Loyen (ARCH)

Cadets: Lucas Barthel (ARCH)

Scolaires filles: Clara Rulot (ARCH)

Scolaires garçons: Ugo Janton (ARCH)

Juniors filles: Elise Taminiau (ACCo)

Juniors garçons: Quentin Janton (ARCH)

Cross court Dames: Hélène Sensée (ARCH)

Cross court Hommes: Florian Howet (ARCH)

Seniors Dames: Aline Gérardy (ARCH)

Seniors Hommes: Bastien Marinx (SMAC)

Masters Dames: Virginie Soenen (SMAC)

Masters Hommes: Alexandre Cellier (ARCH)

+ Retrouvez les réactions des vainqueurs demain dans L’Avenir du 18 janvier 2022, et sur tablette, smartphone ou PC

Classements complets

Handisport filles

1.Van Elslande Chloe (JSMC) 00:06:31, 2.Van Kerm Selma (ROCA) 00:06:50, 3.Bruyere Jade (SMAC) 00:08:47

Handisport garçons

1.Lombet-Laloux Benoit (CAF) 00:05:54, 2.Huchez Kevin (CAF) 00:05:59, 3.Perwez Axel (ACBB) 00:06:02, 4.Closset Theo (CAF) 00:08:22, 5.Roger Philippe (ARCH) 00:08:25

Handisport femmes et hommes

1.Meunier Basile (DAMP) 00:11:36, 2.Schepers Andre (NA) 00:13:41

Benjamines

1.Othe Julia (DAMP) 00:02:56, 2.Dewez Lily (OCAN) 00:02:58, 3.Lovens Romane (SPA) 00:03:00, 4.Crevits Blanche (ARCH) 00:03:00, 5.Vantomme Alice (OCAN) 00:03:05, 6.Malherbe Mia (OCAN) 00:03:07, 7.Mahy Marion (ARCH) 00:03:09, 8.Xhardez Lyra (CAF) 00:03:10, 9.Romainville Romane (SMAC) 00:03:11, 10.Jacquemin Ninon (HF) 00:03:12, 11.Bouhy Lena (SMAC) 00:03:13, 12.Morimont Marilou (ARCH) 00:03:14, 13.Hensenne Lily (ARCH) 00:03:16, 14.Frennet Jeanne (ARCH) 00:03:16, 15.Crelot Lena (DAMP) 00:03:17, 16.Marion Nell (OCAN) 00:03:18, 17.Mahieu Victoria (ARCH) 00:03:20, 18.Fripiat Hortense (ARCH) 00:03:21, 19.Bechet Giulia (DAMP) 00:03:21, 20.Charlier Victoria (OCAN) 00:03:22, 21.Marting Maily (ULA) 00:03:23, 22.Poncelet Aline (ULA) 00:03:23, 23.Debertry Elsa (BBS) 00:03:26, 24.Ihaddadene Serena (CAF) 00:03:27, 25.Gilbert Lorelle (CAF) 00:03:28, 26.Pirlet Manon (SPA) 00:03:28, 27.Thiry Eloise (DAMP) 00:03:29, 28.Derlet Adele (ULA) 00:03:30, 29.Collin Rose (DAMP) 00:03:30, 30.Coppe Caroline (ARCH) 00:03:31, 31.Hallet Lou (ARCH) 00:03:32, 32.Demarcin Lucie (ARCH) 00:03:33, 33.Hamblenne Noemie (OCAN) 00:03:34, 34.Marot Lise (DAMP) 00:03:35, 35.Gillain Marion (ARCH) 00:03:36, 36.Didion Lya (ARCH) 00:03:37, 37.Rota Sophie (DAMP) 00:03:37, 38.Rodriguez Yelina (ARCH) 00:03:38, 39.Piron Laure (ARCH) 00:03:41, 40.Vanderbecken Nina (SMAC) 00:03:42, 41.Evrard Nell (DAMP) 00:03:43, 42.Vervier Lola (ARCH) 00:03:43, 43.Romedenne Fanny (ARCH) 00:03:44, 44.Cellier Lou (ARCH) 00:03:49, 45.Pirlet Lucie (SPA) 00:03:51, 46.Coibion Amandine (CAF) 00:03:52, 47.Ryon Noemie (CAF) 00:03:57, 48.Claude Mya (DAMP) 00:04:07

Benjamins

1.Olivier Sam (OCAN) 00:02:46, 2.Wuidar Felix (ULA) 00:02:47, 3.Mommer Robin (SPA) 00:02:50, 4.Widart Robin (ARCH) 00:02:52, 5.Doumont Arthur (DAMP) 00:02:53, 6.Fontaine Jean (OCAN) 00:02:54, 7.Peutat Eden (SPA) 00:02:56, 8.Todisco Nolan (ULA) 00:02:58, 9.Laurent Pablo (NA) 00:03:03, 10.Fagan Nael (CAF) 00:03:04, 11.Bouchet Gauthier (ULA) 00:03:05, 12.Tenaud Edgar (OCAN) 00:03:06, 13.Lorent Romain (SMAC) 00:03:06, 14.Delvigne Edward (SMAC) 00:03:07, 15.Seret Thibault (DAMP) 00:03:07, 16.Neimry Maceo (DAMP) 00:03:08, 17.20130818 Na () 00:03:08, 18.Macoir Jules (CAF) 00:03:11, 19.Mergaux Jean-Baptiste (ULA) 00:03:12, 20.Corten Loic (ARCH) 00:03:12, 21.Dekairelle Xavier (ARCH) 00:03:14, 22.Bonmariage Antoine (CAF) 00:03:15, 23.Rouge-Deterville Tim (OCAN) 00:03:17, 24.Hamtiaux Édouard (ULA) 00:03:21, 25.Leroy Alessio (ROCA) 00:03:22, 26.Dewitte Benjamin (ULA) 00:03:23, 27.Mathy Colin (OCAN) 00:03:23, 28.Gerard Matheo (DAMP) 00:03:24, 29.David Gaspard (OCAN) 00:03:27, 30.Dambly Julian (NA) 00:03:28, 31.Pierret Jules (BBS) 00:03:29, 32.Demaret Lani William (SMAC) 00:03:29, 33.Morana Theo (CAF) 00:03:30, 34.De Coninck Felix (OCAN) 00:03:31, 35.Deresteau Valange (NA) 00:03:32, 36.Camarda Mattia (ARCH) 00:03:40, 37.Marthus Timeo (ARCH) 00:03:43, 38.Lali Chadi (ARCH) 00:03:44, 39.Francois Eden (ARCH) 00:03:45, 40.Poncelet Gregoire (ULA) 00:04:31

Cadettes

1.Jacquemin Malia (DAMP) 00:06:19, 2.Loyens Emma (ARCH) 00:06:24, 3.Gregoire Marion (SPA) 00:06:35, 4.Libois Maelys (OCAN) 00:06:39, 5.Moussa Maliha (BBS) 00:06:44, 6.Timmermans Lola (ARCH) 00:06:45, 7.Rulot Maud (ARCH) 00:06:46, 8.Dogot Leona (ARCH) 00:06:47, 9.Delhaye Angele (DAMP) 00:06:56, 10.Hemmer Chloe (DAMP) 00:06:59, 11.Frisque Thea (CAF) 00:07:11, 12.Sparks Lou (CAF) 00:07:16, 13.Maniquet Romane (SMAC) 00:07:28, 14.Barthelemy Faustine (BBS) 00:07:31, 15.Gilson Gabrielle (OCAN) 00:07:35, 16.Lambotte Margot (DAMP) 00:07:38, 17.Allard Julie (DAMP) 00:07:41, 18.Noel Rosalie (SMAC) 00:07:44, 19.Dautun Lou-Anne (BBS) 00:07:48, 20.Didion Lilou (ARCH) 00:07:48, 21.Renson Norah (OCAN) 00:07:50, 22.Toussaint Lena (OCAN) 00:08:11, 23.Colson Pauline (SMAC) 00:08:16

Cross court dames

1.Brackman Justine (DAMP) 00:06:12, 2.Sensee Helene (ARCH) 00:06:42, 3.Aerts Sophie (ARCH) 00:06:57, 4.Coenjaerts Anne-Sophie (ULA) 00:07:00, 5.Antenucci Sandra (ARCH) 00:07:14, 6.Jasinski Christine (ARCH) 00:07:34, 7.Lambert Stephanie (BBS) 00:07:36, 8.Poirrier Dominique (OCAN) 00:07:43, 9.De Jaeger Evelyne (OCAN) 00:08:19, 10.Boulanger Anne (DAMP) 00:08:33, 11.Houart Caroline (OCAN) 00:08:44, 12.Putz Pauline (OCAN) 00:09:30, 13.Rolin Martine (ACCO) 00:09:31, 14.Mettens Anne (OCAN) 00:09:38, 15.Derycke Milla (OCAN) 00:09:47, 16.Charlier Émilie (OCAN) 00:09:50, 17.Hypersiel Amelie (UAC) 00:10:01, 18.Gilson Beatrice (ROCA) 00:10:04, 19.Halloy Gaetane (ARCH) 00:14:22

Cadets

1.Barthel Lucas (ARCH) 00:07:00, 2.Palm Romain (ARCH) 00:07:03, 3.Schandeler Mathieu (DAMP) 00:07:10, 4.Gelinotte Camille (DAMP) 00:00:05, 5.Simon Noah (SMAC) 00:07:18, 6.Labar Florent (ARCH) 00:07:21, 7.Masschaele Regis (ARCH) 00:07:26, 8.Therer Faustin (DAMP) 00:07:36, 9.Jacquemin Marius (HF) 00:07:38, 10.Milazzo Bastien (ARCH) 00:07:42, 11.Laffut Aubin (BBS) 00:07:44, 12.Bouillon Simon (BBS) 00:07:47, 13.Gaziaux Maurice (SMAC) 00:08:09, 14.Van Der Werff Tom (SPA) 00:08:09, 15.Blequit Alex (ACCO) 00:08:13, 16.Mazy Baptiste (FCHA) 00:08:18, 17.Delvaux Nathanael (DAMP) 00:08:20, 18.Bissot Arthur (CAF) 00:08:22, 19.Warrant Thibaut (NA) 00:08:33, 20.Manns Arthur (ULA) 00:08:34, 21.Causteur Hugo (ARCH) 00:09:00, 22.Schoder Virgile (FCHA) 00:09:03, 23.Bodart Victor (BBS) 00:09:07, 24.Romedenne Antoine (ARCH) 00:09:24

Pupilles filles

1.Dossin Florette (SMAC) 00:04:28, 2.Mahieddine Sarah (SMAC) 00:04:32, 3.Goffinet Celia (DAMP) 00:04:34, 4.Delande Alice (CAF) 00:04:37, 5.Vast Marielle (DAMP) 00:04:43, 6.Richardy Emma (SPA) 00:04:44, 7.Freylinger Maelys (ULA) 00:04:46, 8.Schaus Lea (SPA) 00:04:47, 9.Pasquasy Anna (ACCO) 00:04:48, 10.Goffinet Ines (DAMP) 00:04:49, 11.Cools Anae (SPA) 00:04:50, 12.Castaigne Emma (SMAC) 00:04:52, 13.Fortemps Elizabeth (ACCO) 00:04:53, 14.Struyven Nora (ULA) 00:04:54, 15.Dujeux Loise (ARCH) 00:04:55, 16.Moreau Zoe (OCAN) 00:04:56, 17.Besure Mia (ARCH) 00:04:56, 18.Ryon Emma (CAF) 00:04:57, 19.Karlik Lucie (ARCH) 00:04:59, 20.Delarge Anais (CAF) 00:04:59, 21.Rigo Nora (ARCH) 00:05:00, 22.Deckers Alice (ARCH) 00:05:02, 23.De Naeyer Zelie (CAF) 00:05:03, 24.Manguette Estelle (ULA) 00:05:04, 25.Étienne Thia (BBS) 00:05:04, 26.Debertry Laly (BBS) 00:05:05, 27.Collignon Solene (CAF) 00:05:06, 28.Blampain Manon (OCAN) 00:05:07, 29.Vuegen Noemie (OCAN) 00:05:07, 30.Beaujean Lili (OCAN) 00:05:08, 31.Bernet Nael (DAMP) 00:05:09, 32.Foguenne Zelie (CAF) 00:05:09, 33.Crelot Lilou (DAMP) 00:05:09, 34.Lahaut Clemence (OCAN) 00:05:10, 35.Jacquemin Louna (DAMP) 00:05:11, 36.Devis Manon (BBS) 00:05:13, 37.Coibion Marie-Ayse (CAF) 00:05:14, 38.De Brouwer Laure (OCAN) 00:05:15, 39.Coppe Émilie (ARCH) 00:05:15, 40.Lannoy Lea (SMAC) 00:05:16, 41.Evrard Maelia (ARCH) 00:05:17, 42.Misson Eline (ARCH) 00:05:18, 43.Rondiat Xavie (ACCO) 00:05:18, 44.Sclavons Louna (ARCH) 00:05:19, 45.Remacle Marion (CAF) 00:05:20, 46.Devis Aline (BBS) 00:05:21, 47.Duez Lise (OCAN) 00:05:22, 48.Manns Amelia (ULA) 00:05:23, 49.Yasbou Inaya (ULA) 00:05:25, 50.Fonteyn Charlyn (BBS) 00:05:25, 51.Degryse Sibyl (OCAN) 00:05:27, 52.Thomas Alice (SMAC) 00:05:28, 53.Delcroix Elise (OCAN) 00:05:33, 54.Diepart Clemence (HF) 00:05:34, 55.Van Overschelde Lise (CAF) 00:05:34, 56.Lorent Olivia (SMAC) 00:05:36, 57.Janik Mia (ULA) 00:05:37, 58.Gerard Leonce (SMAC) 00:05:38, 59.Motte Sasha (OCAN) 00:05:42, 60.Van Overschelde Manon (CAF) 00:05:44, 61.Dewitte Louise (ULA) 00:05:47, 62.Calande Lise (ARCH) 00:05:51, 63.Moins Anya (ULA) 00:05:52, 64.Dujardin Nell (ARCH) 00:06:03, 65.Deckers Celine (NA) 00:06:04, 66.Grosjean Leonie (BBS) 00:06:12, 67.Bontems Victoria (DAMP) 00:06:58, 68.Szydlowski Milla (DAMP) 00:08:02

Pupilles garçons

1.Kyritsoglou Yanis (DAMP) 00:04:27, 2.Delvaux Bastien (DAMP) 00:04:29, 3.Bethel Luxian Goelff (DAMP) 00:04:30, 4.Mernier Lilian (BBS) 00:04:31, 5.Honin Georges (OCAN) 00:04:32, 6.Allard Robin (DAMP) 00:04:36, 7.Vervier Ben (ARCH) 00:04:37, 8.Barthel Tom (ARCH) 00:04:38, 9.Georges Baptiste (OCAN) 00:04:42, 10.Coppieters Lucas (ACCO) 00:04:43, 11.Schot Martin (ULA) 00:04:44, 12.Gaz Matteo (SMAC) 00:04:45, 13.Pecheur Francois (ULA) 00:04:45, 14.Winand Georges (ARCH) 00:04:46, 15.Dumont Lucas (NA) 00:04:46, 16.Lefebvre Arthur (OCAN) 00:04:47, 17.Ouhamou Ulysse (DAMP) 00:04:47, 18.Colson Martin (SMAC) 00:04:48, 19.Bianconi Giosue (ARCH) 00:04:49, 20.Humblet Ulysse (DAMP) 00:04:50, 21.Henaux Eliot (ULA) 00:04:51, 22.Devahif Theo (ULA) 00:04:53, 23.Dumont Colin (ROCA) 00:04:54, 24.Dansart Arthur (SMAC) 00:04:55, 25.Sevrin Hugo (SMAC) 00:04:56, 26.Joannes Noe (DAMP) 00:04:57, 27.Kohler William (BBS) 00:04:57, 28.Closset Mathys (ARCH) 00:04:58, 29.Seret Baptiste (DAMP) 00:04:58, 30.Maillen Cyprien (CAF) 00:04:59, 31.Reichling Robin (ULA) 00:05:03, 32.Monin Guillaume (ARCH) 00:05:05, 33.Darmont Manoa (OCAN) 00:05:07, 34.De Neuville Arthur (OCAN) 00:05:10, 35.Desloovere Yan (DAMP) 00:05:12, 36.Martin Noe (DAMP) 00:05:13, 37.Guillaume Gauthier (BBS) 00:05:13, 38.Deroisy Loni (DAMP) 00:05:16, 39.De Neuville Brieuc (OCAN) 00:05:18, 40.Blequit Dylan (ACCO) 00:05:18, 41.Hanen Adam (ARCH) 00:05:19, 42.Roberfroid Nils (ARCH) 00:05:19, 43.Vrancken Joachim (SMAC) 00:05:20, 44.Evrard Henri (BBS) 00:05:32, 45.Deloyer Angus (ROCA) 00:05:33, 46.Marot Alexandre (DAMP) 00:05:33, 47.Morelle Mathias (DAMP) 00:05:35, 48.Crelot Matteo (DAMP) 00:05:39, 49.Lambrecht Mathis (BBS) 00:05:46, 50.Denet Lucenzo (ARCH) 00:05:59, 51.Preat Henri (ARCH) 00:06:01, 52.Godart Augustin (ARCH) 00:06:05, 53.Malone Lamoline (CAF) 00:06:23

Scolaires filles

1.Lothaire Juliette (BBS) 00:09:00, 2.Delmee Eve (BBS) 00:09:28, 3.Lothaire Lucie (BBS) 00:09:39, 4.Guerin Alwenna (DAMP) 00:09:51, 5.Maron Jade (BBS) 00:10:05, 6.Rulot Clara (ARCH) 00:10:27, 7.Prijot Nina (ULA) 00:10:38, 8.Lambert Lucia (ARCH) 00:10:49, 9.Delhaye Violaine (DAMP) 00:10:51, 10.Toulemonde Emeline (BBS) 00:11:01, 11.Ancion Emma (ARCH) 00:11:36

Juniores

1.Taminiau Elise (ACCO) 00:14:57, 2.Troussart Noemie (SMAC) 00:16:31, 3.Holderbeke Charlotte (SMAC) 00:16:54, 4.Oger Marion (DAMP) 00:17:05, 5.Duede Nina (SMAC) 00:18:55

Seniores

1.Gerardy Aline (ARCH) 00:14:09, 2.Cappelle Stephanie (SMAC) 00:15:40, 3.Rappe Sophie (ARCH) 00:15:42, 4.Raty Amelie (DAMP) 00:16:58, 5.Ponlot Florine (OCAN) 00:17:02, 6.Colot Marie (ACCO) 00:17:50, 7.Vandeverre Aline (SMAC) 00:19:13, 8.Deroanne Severine (ROCA) 00:19:32

Masters dames

1.Soenen Virginie (SMAC) 00:14:54, 2.Seutin Anne (SMAC) 00:15:04, 3.Lemaire Nancy (BBS) 00:15:15, 4.Sion Emmanuelle (ARCH) 00:15:45, 5.Berkes Celine (DAMP) 00:16:02, 6.Destree Marie (ACCO) 00:16:46, 7.Roussel Sandrine (NA) 00:17:54, 8.Rabeux Christine (SMAC) 00:18:17, 9.Deroanne Dorothee (ROCA) 00:18:30, 10.Gerard Delphine (BBS) 00:18:35, 11.Buzin Donatienne (ARCH) 00:18:50, 12.Goblet Annick (ACCO) 00:19:15, 13.Cuvelier Stephanie (ACCO) 00:19:16, 14.Talboom Maggy (BBS) 00:20:12, 15.Olix Cheila (ARCH) 00:20:20, 16.Pannet Caroline (BBS) 00:20:51, 17.Roulot Benedicte (ACCO) 00:20:55, 18.Berg Anne (ROCA) 00:20:55

Scolaires hommes

1.Legendre Enzo (DAMP) 00:10:47, 2.Poncelet Marvin (DAMP) 00:11:13, 3.Janton Ugo (ARCH) 00:11:14, 4.Colson Thomas (SMAC) 00:12:09, 5.Bodart Louis (BBS) 00:13:06, 6.Lefebvre Tom (OCAN) 00:13:21, 7.Maniquet Clement (SMAC) 00:13:23, 8.Hermand Eliot (SMAC) 00:13:58, 9.Tallier Baptiste (ULA) 00:13:59, 10.Deresteau Valange Yanis (ROCA) 00:14:51

Cross court hommes

1.Howet Florian (ARCH) 00:10:44, 2.Huchez Kevin (CAF) 00:11:12, 3.Van Nieuwenhove Tanguy (ACCO) 00:11:18, 4.Del Forno Pierre (ARCH) 00:11:37, 5.Moreau Baptiste (ARCH) 00:11:41, 6.Regaert Simon (OCAN) 00:11:47, 7.Masschaele Arnaud (ARCH) 00:11:50, 8.Vandervorst Edwin (ACKO) 00:12:06, 9.Van Kerm Otis (ROCA) 00:12:29, 10.Petit Damien (DAMP) 00:12:38, 11.Gossiaux Geoffrey (ARCH) 00:13:08, 12.Lambotte Claude (DAMP) 00:13:10, 13.Ponlot Benoit (OCAN) 00:13:24, 14.De Radigues Denis (OCAN) 00:13:25, 15.Mazy Gauthier (FCHA) 00:13:27, 16.Marquet Antoine (OCAN) 00:13:34, 17.Thomas Ugo (DAMP) 00:14:02, 18.Morimont Emmanuel (ARCH) 00:14:04, 19.Poncelet Bertrand (DAMP) 00:14:05, 20.Bodart Gregory (BBS) 00:15:02, 21.Allard Frederic (DAMP) 00:15:07, 22.Beaudot Marc (ARCH) 00:19:42

Minimes filles

1.Blanche Celia (ULA) 00:04:45, 2.Derycke Cleo (OCAN) 00:04:47, 3.Bodart Julia (ARCH) 00:04:48, 4.Widart Lucie (ARCH) 00:04:49, 5.Wuidar Valentine (ULA) 00:04:54, 6.Henry Mae (DAMP) 00:05:00, 7.Widart Alice (ARCH) 00:05:03, 8.Duez Adele (OCAN) 00:05:04, 9.De Clercq Noemie (ARCH) 00:05:05, 10.Van Der Werff Eva (SPA) 00:05:06, 11.Didier-Masuy Juliette (OCAN) 00:05:13, 12.Laurent Irma (OCAN) 00:05:15, 13.Gerard Lalie (BBS) 00:05:19, 14.Delhaye Rose (DAMP) 00:05:20, 15.Devos Aurore (ARCH) 00:05:21, 16.Janton Eva (ARCH) 00:05:23, 17.Dehin Lila (OCAN) 00:05:24, 18.Adant Ines (ARCH) 00:05:27, 19.Denis Melie (DAMP) 00:05:28, 20.Moreau Charlotte (CAF) 00:05:29, 21.Lhuire Pauline (DAMP) 00:05:31, 22.Kuypers Alice (ARCH) 00:05:33, 23.Do Rosario Aliyah (DAMP) 00:05:34, 24.Dautun Johanna (BBS) 00:05:37, 25.Fontaine Apolline (OCAN) 00:05:42, 26.Schouweiler Eva (DAMP) 00:05:43, 27.Rodriguez Laura (ARCH) 00:05:48, 28.Tulpin Lucie (DAMP) 00:05:49, 29.Braibant Leonie (ULA) 00:05:50, 30.Manguette Lea (ULA) 00:05:53, 31.Petit Camille (DAMP) 00:05:57, 32.Vanderhaegen Adele (SMAC) 00:06:00, 33.Corten Chloe (ARCH) 00:06:05, 34.Gelinotte Romane (DAMP) 00:06:06, 35.Blequit Laure (ACCO) 00:06:07, 36.Peiffer Lea (DAMP) 00:06:18, 37.Bernet Enea (DAMP) 00:06:20, 38.Dricot-Delisee Tymea (OCAN) 00:06:26, 39.Pierret Lea (BBS) 00:06:46, 40.Hmidane Layna (ROCA) 00:06:51, 41.Pacani Sayana (DAMP) 00:07:22

Minimes garçons

1.Chiliade Barnabe (ARCH) 00:04:57, 2.Lefebvre Quentin (ARCH) 00:05:04, 3.Thiry Jules (OCAN) 00:05:11, 4.Vast Alexis (DAMP) 00:05:13, 5.Gast Nicolas (ULA) 00:05:17, 6.Moussa Aurian (BBS) 00:05:18, 7.De Coninck Casimir (OCAN) 00:05:19, 8.Goffinet Eyosiyas (DAMP) 00:05:21, 9.Darcis Clement (BBS) 00:05:26, 10.Delahaye Matteo (CAF) 00:05:28, 11.Beaupain Baptiste (OCAN) 00:05:28, 12.Palm Sacha (ARCH) 00:05:30, 13.Jacquemin Diego (HF) 00:05:31, 14.Feller Gatien (ULA) 00:05:31, 15.Ruelle Germain (ARCH) 00:05:33, 16.Mbarki Abdessalam (RFCL) 00:05:33, 17.Petit Charly (DAMP) 00:05:34, 18.Davreux Cesar (OCAN) 00:05:38, 19.Delfosse Matteo (SMAC) 00:05:41, 20.Beaujean Timeo (OCAN) 00:05:42, 21.Denis Maxime (CAF) 00:05:47, 22.Van Steen Pierre (OCAN) 00:05:48, 23.Milazzo Baptiste (ARCH) 00:05:49, 24.De Brouwer Theo (OCAN) 00:05:50, 25.Peiffer Luca (DAMP) 00:05:52, 26.Frennet Marceau (ARCH) 00:05:53, 27.Dewitte Arthur (ULA) 00:05:54, 28.Rossignon Jonas (SMAC) 00:05:55, 29.Crevits Gaspard (ARCH) 00:05:55, 30.Druart Romain (OCAN) 00:05:58, 31.Leyder Maxime (DAMP) 00:05:59, 32.Gaspart Arthur (ARCH) 00:06:00, 33.Poncelet Nathan (DAMP) 00:06:01, 34.Netti Audric (ULA) 00:06:03, 35.Pasquasy Émile (ACCO) 00:06:04, 36.Fossion Victor (OCAN) 00:06:05, 37.Joannes Sacha (DAMP) 00:06:07, 38.Schandeler Antoine (DAMP) 00:06:07, 39.Olivier Tom (OCAN) 00:06:08, 40.Ludwig Teo (CAF) 00:06:08, 41.Kech Hugo (CAF) 00:06:09, 42.Desloovere Edwin (DAMP) 00:06:09, 43.Raty Antonin (DAMP) 00:06:10, 44.Blanche Baptiste (ULA) 00:06:12, 45.Morimont Lilian (ARCH) 00:06:12, 46.Demarcin Arthur (ARCH) 00:06:13, 47.Martin Clement (DAMP) 00:06:17, 48.Ehmer Mael (DAMP) 00:06:17, 49.Dubuisson Hugo (DAMP) 00:06:18, 50.Jacobs Seraphin (ARCH) 00:06:22, 51.Jacobs Felix (ARCH) 00:06:26, 52.Martin Gael (ARCH) 00:06:41, 53.Demoulin Arthur (SMAC) 00:06:44, 54.Vandenberghe Yann (OCAN) 00:06:47, 55.Tallier Antoine (ULA) 00:06:48, 56.Evrard Leandre (BBS) 00:06:52, 57.Willems Theo (SPA) 00:06:53, 58.Willemet Arthur (ARCH) 00:07:16, 59.Gilson Victor (ARCH) 00:07:18

Juniors

1.Janton Quentin (ARCH) 00:27:24, 2.Jacquemin Noa (DAMP) 00:27:39, 3.Anciaux Mathias (ROCA) 00:28:46, 4.Lange Mathis (OCAN) 00:29:01

Seniors hommes

1.Marinx Bastien (SMAC) 00:25:26, 2.Waltzing Antoine (BBS) 00:26:08, 3.Navet Nicolas (DAMP) 00:26:15, 4.Morren Jeremy (RIWA) 00:27:48, 5.Schiets Julien (SMAC) 00:28:49, 6.Vandervorst Edwin (ACKO) 00:28:53, 7.Deravet Sebastien (ARCH) 00:28:55, 8.Bertrand Romain (ACCO) 00:32:47, 9.Vanackere Gilles (SMAC) 00:33:12, 10.Wieme Arthur (ROCA) 00:39:37

Masters hommes

1.Galerin Denis (RIWA) 00:26:21, 2.Cellier Alexandre (ARCH) 00:27:10, 3.Levacq Corentin (ACCO) 00:27:39, 4.Doumont Damien (DAMP) 00:28:20, 5.Van De Meerssche Jerome (ACCO) 00:28:24, 6.Gaz Christophe (SMAC) 00:30:10, 7.Balon Arnaud (DAMP) 00:30:34, 8.Bultot Christian (ARCH) 00:31:17, 9.Lamour Jean (ARCH) 00:31:42, 10.Meunier Basile (DAMP) 00:31:46, 11.Bailly Jonathan (ACCO) 00:31:54, 12.Faveaux Thierry (ARCH) 00:31:59, 13.Isaac Stephane (BBS) 00:32:21, 14.Kiessel Victor (DAMP) 00:32:25, 15.Kuypers Christophe (ARCH) 00:32:34, 16.Renson Ralph (SMAC) 00:32:43, 17.Desablens Gauthier (ARCH) 00:32:46, 18.Platbrood Paul (OCAN) 00:32:52, 19.Huyghe Vincent (DAMP) 00:33:12, 20.Blaise Florent (ROCA) 00:33:19, 21.Thomas Dominic (ACCO) 00:33:52, 22.Vast Sebastien (DAMP) 00:34:19, 23.Annet Thierry (BBS) 00:35:05, 24.Destree Thomas (ACCO) 00:35:27, 25.Poucet Fabrice (ACCO) 00:37:45, 26.Sibille Thibaud (ACCO) 00:38:05, 27.Roberfroid Olivier (ARCH) 00:39:02, 28.Magis Bernard (ACCO) 00:40:54, 29.Lamette Pierre (ARCH) 00:50:22