Farid répond à votre question météo: le brouillard va-t-il encore perturber le match Seraing-Union?

La question du jour est celle de Romain, de Louvain-la-Neuve: "Salut Farid, j’assiste ce mardi 18 janvier au match de Seraing, qui a été remis samedi dernier. Tu penses qu’il y a encore un risque de brouillards épais? Merci d’avance!" Farid répond et donne son bulletin du jour.

Salut Romain, il faut savoir que les brouillards ne sont pas rares en Belgique à cette époque de l’année. Il en existe différents types (d’advection, orographiques, de dégel) mais le plus courant est celui de rayonnement.

Le soir, la température chute rapidement par ciel dégagé et l’air froid pouvant contenir moins d’humidité a tendance à se condenser. On observe donc la formation de brouillards souvent observés dans les vallées et à basse altitude dans le cas de hautes pressions la semaine passée.

Ce mardi, le risque est de nouveau présent vu que le ciel va se dégager en fin d’après-midi mais un peu moins élevé grâce à un petit flux d’est. Je pense que ça devrait aller pour le match.

Et ailleurs sur le pays?

Une journée bien calme mais grise nous attend avec une fameuse tartine de nuages bas de près de 1000 m d’épaisseur qui aura bien du mal à se dissiper! Autant dire que même les sommets ardennais seront dans le gris. En cours d’après-midi, ça pourrait s’éclaircir le long de la frontière française mais aussi sur les plus hauts points puisque le plafond s’abaissera entre 600 et 800 M.

Néanmoins, ça restera gris avec une probabilité d’éclaircies plus élevée sur le Hainaut occidental, la botte voire le sud en suite. Maximas stables de 6°C en plaine et tout de même 3 à 4°C sur les hauteurs où la neige va prendre un coup. Vent faible de directions variable s’orientant au nord-est.

Le soir, encore des nuages bas malheureusement mais aussi la formation de brouillards…