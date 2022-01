Thomas Tuchel fait "tout pour aider Lukaku", mais sans changer de style de jeu

Thomas Tuchel "fait tout pour aider Romelu Lukaku", mais ne compte pas changer de style de jeu

L’entraîneur allemand l’a expliqué en conférence de presse lundi, deux jours après avoir regretté " les nombreuses pertes de balles sans être mis sous pression " du Diable Rouge contre Manchester City (défaite 1-0).

"Nous attendions plus de toute notre performance offensive lors du dernier match", a expliqué Tuchel. "Nous avons eu suffisamment de transitions pour faire plus mal à City. Lukaku est inclus dans nos performances offensives, il est un joueur clé. Il y aura toujours de la pression, mais pas plus que la pression qu’il se met lui-même. Nous devons trouver un mix entre toutes ces attentes, la pression et toujours être assez relax pour jouer le meilleur match, car il ne s’agit pas seulement de pousser, de presser, de demander, il s’agit aussi de se sentir tranquille et relax sur le terrain. Les choses se mettront en place si nous continuons à travailler dur, c’est ce en quoi nous croyons."

Tuchel a été interrogé sur la possibilité de changer de style de jeu afin d’aider le Diable Rouge, recruté l’été dernier de l’Inter Milan. "Nous faisons tout pour l’aider. Ce n’est pas la bonne question, parce que c’est se concentrer sur un seul joueur", a répondu l’Allemand, qui a mené les ‘Blues’ à la victoire en Ligue des Champions la saison passée. "Il est un joueur clé et nous voulons qu’il soit un joueur clé, mais pour moi c’est la mauvaise approche. C’est un sport d’équipe, ce n’est pas dix joueurs au service d’un seul joueur. Ce n’est pas Chelsea, ce n’est pas le football. Chaque joueur est au service de l’équipe. C’est le principe de base et ça ne changera pas."

Lukaku connait une période difficile à Chelsea. Fin décembre, une interview accordée à Sky Sport Italia, dans laquelle il affirmait "ne pas être heureux" de sa situation à Chelsea avait suscité la polémique et lui avait valu d’être écarté pour un match ainsi qu’une amende du club.