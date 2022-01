Accord interprofessionnel: "pas d’augmentation de salaire, pas de dividende", avertissent les socialistes

Sans marge pour une prime corona sérieuse et en l’absence de discussion sur le salaire minimum, il n’y aura pas non plus de marge pour les dividendes et les salaires des patrons», a répondu le vice-Premier ministre PS et ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne, au président de l’Open Vld, Egbert Lachaert BELGA

Les socialistes ont mis en garde mercredi leurs partenaires de coalition. Sans marge conséquente de progression salariale, ils ne voient pas pourquoi des dividendes pourraient être distribués ou des salaires de grands patrons augmentés.

Les syndicats se sont retirés mardi de la négociation de l’accord interprofessionnel en raison du blocage sur la marge salariale corsetée par une réforme de la loi de 1996 sur la compétitivité des entreprises menée par le gouvernement précédent. Hors index, la marge s’élève pour cet AIP à 0,4% et les patrons n’entendent pas y déroger.

"Cher Egbert, nous devons être cohérents. Sans marge pour une prime corona sérieuse et en l’absence de discussion sur le salaire minimum, il n’y aura pas non plus de marge pour les dividendes et les salaires des patrons", a répondu le vice-Premier ministre PS et ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne, au président de l’Open Vld, Egbert Lachaert, qui invitait dans une interview les syndicats au "réalisme" face à la situation économique.

Si on ne peut pas avoir de salaires plus élevés, alors il ne peut pas y avoir de dividendes

Selon le libéral flamand, en l’absence d’accord social, le gouvernement confirmera la norme de 0,4% moyennant la prise en compte d’un "certain nombre d’éléments en lien avec la crise corona". Une assertion confirmée par le président du MR, Georges-Louis Bouchez, sur Twitter: "il y a un accord clair, Egbert Lachaert ne fait que le rappeler et l’appliquer". "L’accord de gouvernement est très clair: la loi de 1996 s’applique. Une norme salariale de 0,4% afin de préserver la compétitivité mais surtout les emplois! Ce n’est pas le moment de faire la course avec les populistes qui nous conduisent dans le mur. Du sang froid!", a-t-il ajouté.

Le ton était le même chez Vooruit qu’au PS. "Celui qui dit que ça ne va pas d’augmenter les salaires des travailleurs doit m’expliquer pourquoi des entreprises peuvent distribuer de gros dividendes à leurs actionnaires. Si on ne peut pas avoir de salaires plus élevés, alors il ne peut pas y avoir de dividendes. C’est également prévu dans la loi salariale", a déclaré le président, Conner Rousseau dans plusieurs médias.

Aux yeux de Vooruit, dans les secteurs d’activité qui ont enregistré de bons résultats durant la crise, les travailleurs doivent pouvoir être récompensés de leurs efforts. M. Rousseau renvoie à l’article 14 de cette loi -jamais utilisé- qui autorise le gouvernement à modérer d’autres revenus que les salaires, par exemple les dividendes mais aussi les loyers. "Si nécessaire, nous invoquerons l’article 14", a-t-il averti.